- El Nasdaq 100 cae un 1%
- Cisco lidera la sesión
El Nasdaq 100 corrige con fuerza al comienzo de la sesión americana y se deja un 1%. A pesar de que se ha confirmado la apertura de gobierno, el sentimiento de mercado se ha tornado negativo y vemos fuertes correcciones en algunos valores.
Empresas del Nasdaq 100 que suben
La compañía más alcista del Nasdaq 100 es Cisco, con subidas del 4%. Estos repuntes se achacan a que la empresa ha incrementado su guía de beneficios, con el nuevo de beneficio por acción ajustado de 4,08$-4,14$, desde los 4$-4,06$ anteriores. De hecho, el CEO ha tenido un tono bastante positivo en la conferencia con analistas y estos incrementos se deben a la demanda de productos relacionados con la IA.
Gilead o DoorDash también se ubican en la parte alta de la tabla, aunque realmente el tono se vuelve cada vez más negativo a medida que avanza la sesión.
Empresas del Nasdaq 100 que bajan
La parte baja del Nasdaq 100 está más poblada, con Applovin o ARM cayendo un 4%. En el caso de la primera, recientemente ha estado recibiendo recortes de precio objetivo, por lo que el ánimo es negativo. Otras como Shopify o Tesla también se anotan caídas de más del 3% y vemos como parece que las empresas ligadas al consumo sufren a pocos días de que empiece el BlackFriday, con la importancia que tiene en las ventas totales de algunas compañías.
El Nasdaq 100 sube un 20% en este 2025.
¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq 100. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el EQQB.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
