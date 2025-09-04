El Nasdaq 100 cotiza en tonos mixtos

El Nasdaq 100 abre la sesión en positivo tras la estabilización del mercado global de bonos. Los comentarios por parte de la FED han logrado calmar la ola de ventas que continuaban desde inicios de esta semana y ha aumentado la confianza en un posible recorte de tipos en la próxima reunión. Hasta entonces, los focos siguen en torno a los resultados de las nóminas no agrícolas que se conocerán mañana.

Acciones destacadas del Nasdaq 100

En la zona alcista del Nasdaq 100, se encuentra el desempeño positivo de Netflix (+1,4%), Broadcom (0,75%) y Palantir (+0,5%). En la zona bajista, retroceden las acciones de Adobe (-3,7%), Microchip (-1,5%), Warner Bros (-1%), MicroStrategy (0,8%) e Intel (-0,4%).

En relación con las Siete Magníficas el desempeño es mixto. Amazon lidera el selectivo avanzando un 3,3%, seguido de Meta (+1,7%), Apple (+0,3%) y Tesla, que avanza ligeramente (+0,1%). Por otro lado, las grandes tecnológicas más castigadas son Alphabet (-1,3%) tras un gran avance en la sesión de ayer, mientras sque Nvidia retrocede un 0,3% y Microsoft, un 0,2%.

Sentimiento del Nasdaq 100

El sentimiento general del Nasdaq 100 es positivo aunque algunas de las grandes tecnológicas presentan caídas considerables. El anuncio de la FED devuelve la confianza de los inversores al mercado americano y se esperan buenos rendimientos en la sesión de hoy.

Noticias del Nasdaq 100

Las acciones de Alphabet (GOOG.US) retroceden un 1,3% en la sesión de hoy. Este movimiento ocurre tras el avance del 7% en la sesión de ayer y se comprende como un movimiento de corrección habitual del mercado. La protección del segmento de Chrome ha sido un aspecto positivo para la compañía que ha logrado superar las denuncias de antimonopolio.

Las acciones de Adobe (ADBE.US) retroceden un 3,4% las dudas generadas en torno a su capacidad de implementación de las herramientas de inteligencia artificial lastran la cotización de sus acciones. Las estrategias de la compañía no convencen a los inversores que valoran más las soluciones aportadas por sus competidores.

