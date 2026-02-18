El Nasdaq 100 empieza con subidas de más del 1%

Los índices estadounidenses suben tras la apertura, lo que indica un retorno del interés comprador tras el reciente retroceso. El sentimiento también se ve respaldado por un tono positivo en la renta variable fuera de EE. UU. El Nasdaq 100 sube más del 1%. Las señales más fuertes de apetito por el riesgo se observan en el sector financiero, la banca y el mercado petrolero, mientras que dentro de las grandes tecnológicas, las subidas más destacadas son Nvidia y Amazon.

Cotización del Nasdaq 100

El Nasdaq 100 ha reaccionado dos veces al soporte de la media móvil exponencial de 200 sesiones (EMA200, línea roja) y hoy reanuda su avance. Un retroceso por encima de los 25.500 puntos podría indicar un cambio más duradero en el sentimiento hacia una tendencia alcista.

Gráfico diario del Nasdaq 100

Siete magníficos - Nvidia claramente la más fuerte

Nvidia (NVDA.US): +1,7% – Subió tras los informes de que Meta planea desplegar millones de procesadores Nvidia en los próximos años, lo que pone de relieve la creciente inversión en IA y el fortalecimiento de los vínculos entre los actores clave del sector.

Amazon (AMZN.US): +1,6%

Microsoft (MSFT.US): +0,5%

Tesla (TSLA.US): +0,4%

Alphabet (GOOGL.US): +0,3%

Apple (AAPL.US): +0,2%

Meta Platforms (META.US): -0,5%

Mayores subidas del Nasdaq 100

Global-e Online (GLBE.US): +24% – Los resultados del 4T superaron las expectativas y las previsiones fueron sólidas.

Rush Street (RSI.US): +20% – Los ingresos y el EBITDA ajustado del 4T superaron el consenso.

Mister Car Wash (MCW.US): +17% – Leonard Green & Partners privatizará la compañía a 7 dólares por acción.

Wingstop (WING.US): +13% – Resultados sólidos y crecimiento de las ventas comparables en EE. UU. por encima de las previsiones.

BioAge Labs (BIOA.US): +13% – Recomendada a "comprar"; los inversores están descontando el potencial de la terapia clave de la compañía.

Verisk Analytics (VRSK.US): +11% – Los resultados del 4T superaron las expectativas.

Madison Square Garden Sports (MSGS.US): +9% – La junta directiva aprobó un plan para evaluar la posible separación de los negocios de los Knicks y los Rangers en dos empresas que coticen por separado.

Moderna (MRNA.US): +8,1% – La FDA aceptó para revisión una solicitud relacionada con una vacuna candidata contra la gripe estacional.

Goosehead Insurance (GSHD.US): +7,8% – Beneficio ajustado del 4T por encima del consenso.

Constellium (CSTM.US): +6,8% – Ingresos del 4T aumentaron un 28% interanual gracias a la fuerte demanda en los sectores de embalaje y automoción.

Caesars Entertainment (CZR.US): +6% – EBITDA ajustado de tiendas comparables mejor de lo esperado.

Palantir (PLTR.US): +5% – Mejora de calificación tras fuertes ganancias y la mejora de márgenes.

Pitney Bowes (PBI.US): +5% – Los resultados superaron las previsiones y las perspectivas para 2026 fueron positivas.

Upwork (UPWK.US): +5% – Anunció un programa de recompra de acciones por 300 millones de dólares.

New York Times (NYT.US): +1,7% – las acciones subieron después de que Berkshire Hathaway revelara una posición.

Mayores caídas del Nasdaq 100

Northern Dynasty Minerals (NAK.US): -34% – reacción negativa tras los informes sobre la actividad del Departamento de Justicia de EE. UU. en relación con un caso federal relacionado con el veto al Proyecto Pebble (Alaska).

SimilarWeb (SMWB.US): -21% – Los resultados del cuarto trimestre no cumplieron con las expectativas y las previsiones decepcionaron.

Axcelis Technologies (ACLS.US): -13% – Previsiones para el primer trimestre más débiles de lo esperado.

Palo Alto Networks (PANW.US): -7% – Previsiones más débiles para el tercer trimestre y el beneficio ajustado del año completo.

MKS Instruments (MKSI.US): -6,7% – el mercado reaccionó negativamente a los resultados y las perspectivas.

ICL Group (ICL.US): -4,3% – Beneficios e ingresos del cuarto trimestre por debajo del consenso.

Crocs (CROX.US): -1% – la rebaja se debió al debilitamiento de la demanda interna.

Workday (WDAY.US): -0,8% – rebaja a neutral.

Las acciones de Nvidia han subido casi un 2% y se han movido por encima de la media móvil exponencial de 50 sesiones (EMA50), lo que sugiere un regreso del impulso alcista.