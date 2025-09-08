El Nasdaq 100 inicia la semana en positivo

El Nasdaq 100 abre la sesión del lunes en positivo. El mercado americano arranca la semana con optimismo y se esperan movimientos en el sector tecnológico impulsados por el anuncio del nuevo dispositivo de Apple que podrá marcar un nuevo rumbo en el sector de los teléfonos móviles. El dato destacado del día será el crédito al consumo en Estados Unidos.
Las acciones del Nasdaq 100
En la zona alcista del índice encontramos el desempeño positivo de compañías como Applovin, que despunta un 10% tras el anuncio de su incorporación al S&P 500, seguido de Broadcom (+3,2%). También avanzan Palantir un 2,7% y Booking un 0,3%. Por otro lado, en la zona bajista del Nasdaq 100 retroceden las acciones de MicroStrategy, que caen un 3,4%, Warner Bros, que pierden un 1%, Intel, que caen un 0,9% y Netflix, que se dejan un 0,7%.
En relación con las Siete Magníficas el desempeño es generalmente positivo. Meta avanza un 1,5% mientras que Nvidia sube un 1,2% y Tesla y Amazon un 1%. Por su parte, Alphabet se anota una ligera subida del 0,7%, mientras que Microsoft avanza un 0,6%. En negativo, enocontramos a Apple, que pierde un 0,1% antes de la presentación de su nuevo dispositivo.
Sentimiento del Nasdaq 100
El sentimiento general del Nasdaq 100 es mixto con el liderazgo positivo de las Siete Magníficas pero una predominancia por las caídas de las pequeñas compañías del índice.
Noticias del Nasdaq 100
Septiembre suele ser un mes complicado para las bolsas y los bonos en Estados Unidos. Sin embargo, los índices han alcanzado niveles récord gracias al optimismo sobre posibles recortes en los tipos de interés. Por otro lado, el crédito corporativo se mantiene atractivo, con rentabilidades interesantes y diferenciales muy ajustados. En cambio, la renta fija podría verse afectada; si la inflación sigue subiendo, los cupones fijos perderán valor.
El dato de inflación será el gran protagonista de la semana, ya que marcará el rumbo antes de la reunión de la Reserva Federal del 17 de septiembre. Los mercados dan por hecho un recorte de tipos este mes, pero aún no está claro cómo será el ritmo de los siguientes. Una inflación moderada apoyaría recortes graduales, mientras que una más elevada podría acelerar esas expectativas.
