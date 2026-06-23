El Nasdaq 100 se desploma más de un 2% en un gran “sell-off”

El Nasdaq 100 está registrando hoy una jornada de notables pérdidas, arrastrado por una intensa ola de toma de beneficios que ha golpeado con fuerza al sector de la tecnología y sobre todo al de los semiconductores. Los inversores han mostrado una creciente cautela ante las elevadas valoraciones alcanzadas recientemente tras el auge de la inteligencia artificial, provocando caídas que han llegado a superar el 2,5% en la negociación intradía.

El desplome del Nasdaq 100 tiene nombres propios

Esta vez no son los gigantes de la industria como Alphabet, Meta, Microsoft y Amazon los que están liderando las caídas del Nasdaq 100. El castigo está viniendo del sector de los semiconductores, con empresas como Micron, Lam Research, o Applied Materials descendiendo más de un 8%. Todo ello en una semana clave donde conoceremos los resultados de Micron mañana miércoles y donde los inversores pondrán especial foco en las previsiones de crecimiento para los próximos trimestres.

Además de la corrección técnica, la presión vendedora se ha visto intensificada por el temor a nuevas subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal antes de que termine el año. El nerviosismo de los operadores ha aumentado significativamente de cara a la publicación del informe de inflación del Gasto en Consumo Personal (PCE) este jueves, un indicador clave para la Fed. Este endurecimiento de las expectativas monetarias genera dudas sobre la sostenibilidad del rally, ante la posibilidad de que la financiación de grandes infraestructuras tecnológicas se vuelva mucho más costosa en el corto plazo.

El retroceso generalizado también ha impactado a firmas de alto perfil como SpaceX, cuya capitalización de mercado cayó ayer unos 400.000 millones de dólares. De este modo, el mercado tecnológico se está anotando una sesión marcada por la volatilidad, con los inversores pendientes tanto de los próximos datos macroeconómicos como de los resultados trimestrales de empresas de chips clave para calibrar el rumbo de la renta variable.