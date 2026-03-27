El nuevo modelo de Anthropic vuelve a presionar al Nasdaq

- Wall Street cae con fuerza ante el riesgo de escalada en Oriente Medio.
- Los bonos y el dólar suben mientras aumenta la aversión al riesgo.
- El mercado teme una desaceleración en el gasto de IA y presión sobre el software.
- La filtración del nuevo modelo de Anthropic añade incertidumbre al sector tech.
- Wall Street cae con fuerza ante el riesgo de escalada en Oriente Medio.
- Los bonos y el dólar suben mientras aumenta la aversión al riesgo.
- El mercado teme una desaceleración en el gasto de IA y presión sobre el software.
- La filtración del nuevo modelo de Anthropic añade incertidumbre al sector tech.
El sentimiento negativo domina los índices de Wall Street al inicio de la sesión del viernes, y las perspectivas de un rebote a corto plazo siguen siendo inciertas, ya que el fin de semana podría traer una mayor escalada en el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel. El contrato de futuros del Nasdaq 100 cae más de un 1,5%.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años suben casi 4 puntos básicos, situándose por encima del 4,45%, mientras que el contrato de futuros del índice dólar se fortalece por encima de 99,8, ganando frente a una cesta de divisas extranjeras.
Anthropic preocupa al mercado
Los inversores están preocupados no solo por el impacto de los elevados precios del petróleo y el gas en la actividad económica y en la política de la Reserva Federal, sino también por la magnitud del gasto de capital en infraestructura de IA, que impulsó las acciones de semiconductores durante el cuarto trimestre de 2025. Si se materializa una desaceleración, las empresas que han invertido fuertemente en nuevas tecnologías podrían verse bajo presión —algo ya visible en acciones como Microsoft y otros valores del sector software.
Un riesgo adicional proviene de los informes de Fortune sobre la filtración de un nuevo modelo de Anthropic, Claude “Mythos”, antes de su lanzamiento oficial. Los detalles del modelo se encontraron supuestamente en un borrador de entrada de blog almacenado en un archivo de datos público y sin protección. La startup de IA atribuyó la filtración a un error humano en la configuración de su sistema de gestión de contenidos. El borrador describía una nueva clase de modelos de IA llamados “Capybara”, que serían más grandes y avanzados que el actual modelo insignia Opus.
Según el documento filtrado, Capybara supera a Claude Opus 4.6 en áreas como programación de software, razonamiento académico y tareas de ciberseguridad. El borrador también describía a Claude Mythos como el modelo de IA más potente desarrollado hasta la fecha. Un portavoz de Anthropic confirmó a Fortune que la empresa está desarrollando un modelo de propósito general con avances significativos en codificación y ciberseguridad. Los informes sugieren que el modelo podría superar a los sistemas actuales en capacidades cibernéticas. Los mercados temen que Anthropic pueda competir directamente con empresas de ciberseguridad, presionando márgenes y provocando posibles fugas de clientes.
Gráfico del Nasdaq 100
El Nasdaq 100 cae más de un 10% desde su máximo histórico hoy, señalando su entrada en zona de corrección.
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