El oro se mantiene por encima de los 3.100 dólares

El oro ha rebotado un 5,5% desde el mínimo del lunes. Aunque el contrato de futuros del oro rebotó desde el nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6%, la estabilización del caos en los mercados bursátiles, sumada a la persistente preocupación por las perspectivas económicas mundiales, podría seguir impulsando el precio de la materia prima. ¿Qué ocurre con el oro? La reciente ola de ventas del oro parece estar llegando a su fin, pero se debió más a la necesidad que al pánico real en un activo que a menudo se considera la cobertura perfecta contra la volatilidad. Los inversores suelen ser reacios a liquidar posiciones en oro, pero las caídas récord de los últimos días exigieron cubrir pérdidas igualmente récord. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El anuncio de ayer de Donald Trump de suspender los aranceles recíprocos durante 90 días alivió la creciente preocupación sobre la economía mundial. Sin embargo, el aumento del optimismo actual en el mercado parece pasar por alto los aranceles del 10%, aún vigentes, y los aranceles específicos para sectores (metales, automóviles y, próximamente, productos farmacéuticos). El arancel del 125% sobre los productos chinos también sigue vigente. La menor volatilidad sienta las bases para la creación de nuevas posiciones en oro como cobertura contra las inevitables consecuencias del neoproteccionismo. Aun así, la preocupación por el crecimiento sigue muy presente. Las casas de apuestas prevén una probabilidad de recesión en Estados Unidos de aproximadamente el 50% en 2025 (Polomarket), y el IPC de hoy podría ofrecer nuevos argumentos a favor de una postura restrictiva de la Fed. Cotización del oro Fuente: xStation5

