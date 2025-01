El par EUR/USD reacciona antes de la reunión de la FED

The US Federal Reserve will decide today at 7 PM GMT🗽 El dólar se fortalece mientras el Nasdaq 100 recupera las pérdidas de principios de semana antes de la decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal de hoy. Presionado por el dólar, el par EUR/USD pierde casi un 0,3%, cayendo por debajo del nivel de 1,04 previo antes de la decisión de la FED, programada para las 7 PM GMT, y el discurso de Powell, que tendrá lugar a las 7:30 PM GMT. Primera decisión del año de la FED La primera decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal del año está al caer. Aunque el mercado está casi 100% seguro de que los tipos no se modificarán, el anuncio sobre posibles cambios futuros en la política podría ser crucial. ¿Mantendrá la Fed su postura sobre los recortes de tipos o prevalecerán los riesgos de inflación, señalando una pausa más larga de lo inicialmente esperado? Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Aunque el anuncio de hoy podría desviar algo el foco de atención sobre la reciente volatilidad en las acciones tecnológicas y la incertidumbre en torno a Donald Trump, el presidente de la Fed, Jerome Powell, podría enfrentarse a preguntas sobre estos temas durante la rueda de prensa. ¿Qué esperar de la Fed? La Reserva Federal ha recortado los tipos de interés en sus tres últimas reuniones, reduciéndolos en un total de 100 puntos básicos. Sin embargo, la reunión de diciembre marcó un cambio de tono, ya que surgió incertidumbre sobre la inflación. La Fed reconoce un mercado laboral sólido y una recuperación económica continuada, dejando entrever que los recortes adicionales de tipos podrían posponerse. Así, se espera que la Reserva Federal mantenga su tipo de interés de referencia sin cambios en un 4,5%, una medida que ha sido claramente señalada en anuncios previos. A pesar de los recientes mensajes conciliadores de los funcionarios de la Fed y la presión moderada de Trump, la probabilidad de recortes inminentes de tipos sigue siendo baja. De hecho, los datos de Bloomberg sugieren que el primer recorte completo de tipos de este año se producirá en junio. Esta comunicación más moderada por parte de la Reserva Federal ha generado expectativas de casi dos recortes completos de tipos en 2024, lo que se alinea con la proyección del gráfico de puntos de la Fed del pasado mes de diciembre. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Las expectativas sobre los tipos de interés se están estabilizando, mientras que el dólar se ha debilitado recientemente. Si la reunión de hoy adopta un tono aún más agresivo que la anterior, existe la posibilidad de que el dólar recupere completamente sus pérdidas. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Perspectivas económicas de Estados Unidos Fortaleza del mercado laboral: Las nóminas no agrícolas de diciembre (NFP) superaron las expectativas con 265 mil frente a los 165 mil previstos (227 mil en noviembre). La tasa de desempleo bajó al 4,1% desde el 4,2%, aunque el crecimiento salarial fue ligeramente inferior a las expectativas, con un aumento del 3,9% interanual (frente al 4,0% esperado). Datos de inflación : IPC: La inflación general cumplió con las expectativas, alcanzando un 2,9% interanual, mientras que el IPC mensual se mantuvo estable en un 0,4% mensual. IPC Subyacente: La inflación subyacente mensual se moderó al 0,3% (frente al 0,4% esperado). Precios al Productor (PPI): El PPI subyacente se mantuvo plano mes a mes (0%), mientras que el PPI general subió un 0,2% mensual (frente al 0,4% esperado). Las cifras interanuales tanto del PPI subyacente como del general fueron más bajas de lo previsto.

: Confianza empresarial: Datos PMI: El PMI preliminar de servicios de enero cayó bruscamente a 52,4 desde 55,4 (frente a expectativas de que no cambiaría), mientras que el PMI manufacturero mejoró ligeramente (50,1 frente a 49,4). Producción Industrial: Sorprendentemente fuerte, con un aumento de +0,9% mensual en diciembre (frente a -0,1% en noviembre). ISM Servicios: Robusto, con un 54,1 (frente a 52,1 en noviembre), con un fuerte aumento en el subíndice de precios, que subió a 64,4 (desde 58,2). Ventas al por menor: Las ventas de diciembre fueron más débiles de lo esperado (+0,4% mensual frente a +0,7% esperado), aunque siguen siendo positivas. Las ventas al por menor subyacentes también estuvieron ligeramente por debajo de las previsiones (+0,4% mensual frente a +0,5% esperado).

Confianza del consumidor se debilita: El Sentimiento de la Universidad de Michigan bajó ligeramente, con expectativas de inflación a un año algo más altas. La Confianza del Consumidor del Conference Board experimentó una caída notable, con un empeoramiento de las perspectivas del mercado laboral, siendo esta la primera caída de este tipo desde septiembre.

Caídas en bienes duraderos: -2,2% en diciembre y -2,0% en noviembre, principalmente debido a una menor demanda en el sector del transporte.

Posibles observaciones de Powell y la reacción de los mercados Se espera que la declaración del presidente de la Fed, Jerome Powell, contenga pequeños cambios en el lenguaje empleado frente a diciembre. Aunque podría resaltar la incertidumbre continua respecto a la inflación, es poco probable que haya un cambio significativo en la postura política. También es importante señalar que la composición de los miembros votantes del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) cambiará este año. El comité de 2024 estuvo dominado por miembros centristas, mientras que en 2025 habrá una mayor proporción de miembros más conciliadores. Esto sugiere que los recortes de tipos de interés siguen siendo una opción, y es poco probable que Powell adopte un tono mucho más agresivo hoy. Asuntos políticos y el mercado tecnológico: Trump y Aranceles Comerciales: Es probable que Powell evite responder directamente a las demandas de Trump sobre la reducción de tipos o a la posible imposición de aranceles comerciales.

Acciones del Mercado de la IA: La reciente venta masiva de acciones tecnológicas debido al lanzamiento de DeepSeek, la IA china, no parece que vaya a generar una fuerte respuesta por parte de Powell. Impacto en el Mercado: ¿Qué esperar del EUR/USD y el Nasdaq 100? El dólar ha estado fortaleciéndose esta semana debido a salidas de capital de las acciones y preocupaciones sobre posibles aranceles comerciales del 2,5%. En este contexto, el par EUR/USD se está acercando a los 1.0400 Declaración agresiva de la Fed → El EUR/USD podría probar el soporte en 1.0350.

Tono más moderado→ El EUR/USD podría subir por encima de 1.0460, con el objetivo potencial de alcanzar 1.0500. Funete: xStation5 El Nasdaq 100 rebota tras la venta masiva por la IA El índice Nasdaq 100 sufrió una fuerte caída el lunes, tras el debut del modelo de IA de DeepSeek en China. Sin embargo, el índice se ha recuperado significativamente desde entonces. Se espera que la decisión de la Fed de hoy no afecte a esta recuperación, pero una señal clara de que los tipos se mantendrán elevados por más tiempo podría reavivar la presión de venta. En este escenario, los informes de resultados de Microsoft, Meta, Tesla e IBM ofrecerán información crucial sobre si las altas valoraciones de las acciones siguen estando justificadas. Fuente: xStation5

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.