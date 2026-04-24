Eni, una de las compañías energéticas más relevantes de Europa, ha presentado hoy sus resultados. Y, al contrario de lo que muchos inversores podrían haber esperado, las cifras han quedado por debajo de las expectativas del consenso.

Aun así, la empresa italiana llegó a subir al inicio de la sesión antes de girarse con fuerza y situarse en negativo. ¿Qué ha ocurrido con Eni?

Eni mejora sus ingresos, pero decepciona con su beneficio y caja

Eni presentó esta mañana sus resultados del primer trimestre de 2026. Con la subida del precio del petróleo, muchos inversores esperaban cifras claramente superiores. Sin embargo, la compañía se ha quedado corta en varias métricas clave frente al consenso.

Aun así, lejos de desplomarse, Eni protagonizó uno de los movimientos más agresivos del sector energético europeo al elevar su programa de recompras un 90 %, hasta 2.800 millones de euros, apoyándose en los precios del petróleo y gas excepcionalmente altos y una revisión al alza del cash flow anual del 20%.

Resultados del primer trimestre de 2026

Beneficio neto ajustado 1.30B€ VS 1.51B€ esperado ( ‑13.9% respecto al consenso )

Beneficio operativo ajustado 2.42B€ VS 2.84B€ esperado ( ‑14.8% )

E&P beneficio operativo ajustado 2.28B€ VS 2.28B€ esperado ( 0% )

EBIT ajustado pro forma 3.54B€

Beneficio neto 1.07B€

Flujo de caja operativo 1.43B€ VS 2.37B€ esperado ( ‑39.7% )

Producción 1.80M boe/d VS 1.78M esperado ( +1.1% )

Producción de líquidos 862k b/d VS 850,473 esperado ( +1.4% )

Producción de gas 4.89B cf/d VS 4.82B esperado ( +1.5% )

Precio realizado líquidos 72.79$ VS 73.25$ esperado ( ‑0.6% )

Precio realizado gas 7.28$ VS 7.29$ esperado ( ‑0.1% )

Margen de refino estándar 10.90$ VS 10.82$ esperado ( +0.7% )

La decepción se concentra en el beneficio neto, el beneficio operativo ajustado y, sobre todo, en el flujo de caja operativo, que cae casi un 40%. Sin embargo, este impacto quedó parcialmente eclipsado por el anuncio de la recompra y por el repunte inicial del crudo.

El mercado reacciona con optimismo… pero solo durante unas horas

La petrolera italiana se encuentra en una situación interesante: pese a haber decepcionado en resultados, el mercado reaccionó inicialmente con optimismo gracias al programa de recompras y al repunte del crudo.

Pero una vez asimiladas las cifras y con el petróleo retrocediendo ligeramente, la acción de Eni pasó a terreno negativo. En el corto plazo, la evolución de Eni dependerá principalmente de:

la trayectoria del precio del crudo,

la estabilidad en Oriente Medio,

y la percepción del mercado sobre su capacidad de generar caja.

Si el petróleo se mantiene elevado, Eni seguirá actuando como valor refugio dentro del sector, beneficiándose de mayores márgenes.

Dentro de las petroleras europeas, Eni ha mostrado una resiliencia notable en las correcciones del crudo. En días donde el petróleo cayó por debajo de los 100 dólares, Eni retrocedió menos que otras compañías como Repsol.

Además, la compañía cotiza a un PER de 9,4 veces beneficios, en la parte alta del sector, reflejando que los inversores siguen confiando en su capacidad de crecimiento en beneficios.

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