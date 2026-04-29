¡El precio del petróleo sigue en subida libre tras la publicación de Trump!

El precio del petróleo sigue subiendo paulatinamente y en la jornada de hoy el contado del Brent ya ronda los 114$. Todo ello con Trump metiendo aún más presión a Irán. ¿Qué está pasando?

Trump vuelve a la carga

Trump ha publicado en su red social Truth Social una imagen suya con una metralleta y poniendo algo así como “se acabó lo de ir de chico bueno”. Además, señala que Irán no es capaz de organizarse. Este puede ser un problema real, y es que la falta de consenso en el régimen puede retrasar el acuerdo de paz.

En cualquier caso, el punto clave sigue siendo el programa nuclear iraní, algo que es complicado que se solucione en el corto plazo. La cuestión será si firmarán un acuerdo de paz para posteriormente negociar el fin del programa nuclear, algo que no parece factible desde el punto de vista de Estados Unidos. De hecho, podría ser una forma de presionar aún más a Irán para que por falta de recursos económicos finalmente firme la paz y la retirada del programa nuclear.

La OPEP se rompe

Por otro lado, ayer conocimos que Emiratos Árabes abandonaba la OPEP esta misma semana en plena crisis del petróleo. De esta manera, el país tendrá más libertad para modificar su producción de petróleo sin necesidad de tener que consensuarlo con sus socios. De hecho, probablemente esto provoque un aumento de la oferta a nivel global. Sin embargo, dada la situación actual, es probable que no se vea reflejada en los precios hasta que todo el conflicto finalice y se empiece a volver a la normalidad.

Podemos decir que esta es una buena noticia para la economía global, ya que un menor poder del cartel se traducirá probablemente en menores precios.

De momento, el precio al contado del barril de Brent sube un 55% desde el inicio del conflicto y en algunas compañías ya estamos empezando a ver un impacto en sus ingresos. Sin embargo, si esto continúa, es probable que el segundo trimestre del año sea incluso peor.







