El S&P 500 cae con fuerza

El S&P 500 ha abierto hoy con caídas de más de un 1,3% al calor de la tensión entre Estados Unidos y Europa por Groenlandia. El presidente de los Estados Unidos ha continuado publicando posts en sus redes sociales en los que afirma que su país es el único capacitado para asegurar la paz y presionando a las autoridades europeas. Todo ello en mitad de los días en los que se celebra el foro económico Davos en el que el propio Trump dará un discurso.

Movimientos en el S&P 500

En general, podemos decir que este aumento de la incertidumbre geopolítica está impactando en el mercado en general y en concreto al S&P 500. Esta nueva vertiente de Trump sorprende porque está lejos de lo aplicado en su primer mandato, mucho menos dispuesto a la geopolítica internacional y sobre todo al intervencionismo.

En la parte alta de la tabla del S&P 500 estamos viendo a Micron, con sus acciones repuntando un 4%. La compañía sigue su particular rally y además hoy descuenta la noticia sobre la potencial compra de una planta de PSMC en Taiwán por 1.800 millones de dólares. La compañía ha firmado ya el trato pero todavía está sujeto a regulaciones y aprobaciones. Esto vuelve a poner de relieve la escasez de chips de memoria en el mercado y la apuesta del sector por ellos.

Dentro del mismo sector, las caídas del S&P 500 las lidera SuperMicro, con una negatividad marcada de algunas casas de análisis que están perjudicando a un valor que ya sufrió en 2025, desinflándose desde agosto un 45%.

Más allá de movimientos, hoy tendremos un evento importante a nivel empresarial: los resultados de Netflix al cierre de la sesión. El consenso de analistas espera un crecimiento interanual de los ingresos de un 16,7%, mientras que el BPA se incremente en un 25,4%. Son cifras exigentes, pero los éxitos de contenido de este último trimestre deberían ser suficientes para cumplir con las previsiones.

¿Cómo invertir en el S&P 500?

