El S&P 500 corrige por debajo de los 6.750 puntos

Los índices bursátiles estadounidenses fluctúan con tono bajista cuando llegamos al ecuador de la semana. El Dow Jones presenta el mejor rendimiento pese a que corrige un 0,05%. La presión vendedora de las grandes tecnológicas y los semiconductores hace mella en un S&P 500 que retrocede un 0,7% en estos momentos.

La debilidad del sector tecnológico es el tema dominante en la apertura, desencadenada por nuevas preocupaciones en torno a la infraestructura de IA tras los informes sobre problemas de financiación para el proyecto de centro de datos de Oracle de 10.000 millones de dólares. Dado el entorno actual, la atención de los inversores se centra ahora en los resultados de Micron que se publicarán al cierre de la sesión.

Empresas más destacadas del S&P 500

Los grandes bancos, como Bank of America (BAC), JPMorgan (JPM), Wells Fargo (WFC) y Citigroup (C), han establecido ambiciosos planes de crecimiento para 2026 tras un año récord. Los sólidos ingresos de la banca de inversión y el trading, junto con un entorno regulatorio más favorable, impulsan el optimismo. Los analistas prevén que los beneficios del sector alcancen nuevos máximos el próximo año.

Las acciones de Hut 8 suben un 15,3% tras anunciar un contrato de arrendamiento de 7.000 millones de dólares a 15 años para construir un centro de datos de IA de 245 megavatios en Luisiana. Esta decisión pone de manifiesto un cambio sectorial: de la minería de criptomonedas al alojamiento de IA. Se espera que la fase inicial de construcción finalice a principios de 2027, a medida que se acelera la demanda de infraestructura.

Las acciones de General Mills avanzan un 3,3% tras superar los ingresos previstos, a pesar de que el BPA se situó por debajo del consenso. La compañía reafirmó sus previsiones para todo el año, aliviando la preocupación por la disminución de la demanda de productos básicos.

Amazon sube ligeramente tras conocerse que está en conversaciones para invertir alrededor de 10.000 millones de dólares en OpenAI, lo que podría valorar la compañía por encima de los 500.000 millones de dólares. Estas conversaciones ponen de manifiesto la creciente competencia de las grandes tecnológicas por asegurar la capacidad de computación de IA.

Las acciones de Warner Bros. Discovery bajan un 1,4% después de que el consejo de administración instara a los accionistas a rechazar la propuesta de adquisición de Paramount Skydance, calificándola de poco atractiva y con financiación insuficiente. El consejo reafirmó su apoyo al acuerdo de fusión vigente con Netflix.

Las acciones de Micron bajan un 1,5% antes de la publicación de sus resultados. Los inversores consideran el informe de hoy un indicador clave de la demanda de semiconductores relacionados con la IA. Como proveedor de memoria para los servidores de Nvidia, Micron se encuentra en el centro de la ola de demanda. Las previsiones sobre la sostenibilidad del gasto en hiperescaladores serán especialmente importantes.

Las acciones de Lennar bajan un 4,6% después de que la constructora de viviendas anunciara una reducción de sus beneficios en el cuarto trimestre, en medio de los continuos problemas de asequibilidad en el mercado inmobiliario.

Las acciones de Oracle retroceden un 5,4% tras el estancamiento de las negociaciones para la financiación del proyecto de centro de datos de Michigan, valorado en 10.000 millones de dólares, lo que generó nuevas dudas sobre la expansión de la infraestructura de IA. Los inversores están cada vez más preocupados por el aumento del apalancamiento y el incremento de las obligaciones de arrendamiento fuera de balance.

¿Cómo invertir en el S&P 500?

Fuente : Plataforma de XTB