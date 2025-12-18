- El dato de inflación impulsa al S&P 500
- Micron lidera la sesión
- El dato de inflación impulsa al S&P 500
- Micron lidera la sesión
El S&P 500 empieza con fuerza la sesión de hoy y se anota subidas superiores al 1% tras un dato de inflación del mes de noviembre muy por debajo de lo esperado. Uno de los talones de Aquiles de la economía norteamericana podría estar llegando a su fin y los índices lo celebran con subidas.
Movimientos en el S&P 500
El dato de inflación CPI de noviembre de Estados Unidos ha sido del 2,7% frente al 3,1% esperado y el 3% del mes de septiembre, lo que se ha interpretado como muy positivo porque facilita las bajadas de tipos de interés por parte de la FED. Recordemos que el único escollo que encontraban desde la Reserva Federal para bajar tipos era la alta inflación, por lo que este dato mejora las expectativas de recortes. Sin embargo, el dato tiene algo de trampa, ya que se han tenido que hacer asunciones ante la falta de datos de octubre. En el caso de los alquileres se ve una ralentización mayor de la que se venía viendo en los meses anteriores, por lo que también hay dudas entre ciertos inversores.
A pesar de ello, vemos varios valores con fuertes alzas. Una de las acciones más destacadas del S&P 500 es Lululemon, que sube después de que Elliot Invesment Management haya invertido unos 1.000 millones de dólares en la compañía y proponga otro CEO. Esto viene después de que la compañía reportara recientemente unas cifras del tercer trimestre mejores de lo esperado, pero que aún así mostraban un crecimiento pobre para una empresa en expansión como es Lululemon. Otras empresas que suben son Starbucks o Micron, con un 10% de repunte. En el caso de esta última, ha presentado unos resultados mejor de lo esperado y sigue haciendo hincapié en la sólida demanda de sus chips.
¿Cómo invertir en el S&P 500?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice tenemos el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
Resumen diario: Wall Street sube con ánimo navideño
Tres mercados a seguir la próxima semana (19.12.2025)
Lam Research sube tras nuevas mejoras de recomendación
Oracle sube ante avances en acuerdo por TikTok
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.