El S&P 500 empieza con fuerza la sesión de hoy y se anota subidas superiores al 1% tras un dato de inflación del mes de noviembre muy por debajo de lo esperado. Uno de los talones de Aquiles de la economía norteamericana podría estar llegando a su fin y los índices lo celebran con subidas.

Movimientos en el S&P 500

El dato de inflación CPI de noviembre de Estados Unidos ha sido del 2,7% frente al 3,1% esperado y el 3% del mes de septiembre, lo que se ha interpretado como muy positivo porque facilita las bajadas de tipos de interés por parte de la FED. Recordemos que el único escollo que encontraban desde la Reserva Federal para bajar tipos era la alta inflación, por lo que este dato mejora las expectativas de recortes. Sin embargo, el dato tiene algo de trampa, ya que se han tenido que hacer asunciones ante la falta de datos de octubre. En el caso de los alquileres se ve una ralentización mayor de la que se venía viendo en los meses anteriores, por lo que también hay dudas entre ciertos inversores.

A pesar de ello, vemos varios valores con fuertes alzas. Una de las acciones más destacadas del S&P 500 es Lululemon, que sube después de que Elliot Invesment Management haya invertido unos 1.000 millones de dólares en la compañía y proponga otro CEO. Esto viene después de que la compañía reportara recientemente unas cifras del tercer trimestre mejores de lo esperado, pero que aún así mostraban un crecimiento pobre para una empresa en expansión como es Lululemon. Otras empresas que suben son Starbucks o Micron, con un 10% de repunte. En el caso de esta última, ha presentado unos resultados mejor de lo esperado y sigue haciendo hincapié en la sólida demanda de sus chips.

¿Cómo invertir en el S&P 500?

