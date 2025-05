El S&P 500 rebota y frena la caída

El S&P 500 ha reflejado la creciente incertidumbre en los mercados financieros, registrando una caída significativa en medio de preocupaciones económicas globales. La reciente rebaja de la calificación crediticia de Estados Unidos por parte de Moody's ha generado inquietud entre los inversores, quienes temen un posible impacto en la estabilidad financiera y en las expectativas de crecimiento. Además, las tensiones comerciales continúan afectando la confianza del mercado, con nuevas restricciones y aranceles que podrían influir en la rentabilidad de las empresas estadounidenses. En este contexto, el aumento de la volatilidad sugiere que los inversores están ajustando sus estrategias, buscando refugio en activos más seguros mientras evalúan el panorama económico a corto y mediano plazo. Mapa de Calor de Wall Street Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Noticias del Mercado Las acciones de Walmart cayeron tras las críticas del presidente Trump en redes sociales, posicionándose en la zona bajista del S&P 500. Trump instó al gigante minorista a "DEJAR de culpar a los aranceles como la razón del aumento de precios" y sugirió que Walmart debería "ACEPTAR LOS ARANCELES" en lugar de trasladar los costos a los clientes. Un portavoz de Walmart respondió: "Siempre hemos trabajado para mantener nuestros precios lo más bajos posible y no nos detendremos". A pesar de la presión, el director financiero de Walmart, John David Rainey, indicó previamente que los aumentos de precios eran inevitables, afirmando: "Si se aplica un arancel del 30% a algo, es probable que se vean aumentos de dos dígitos [en los precios]". La compañía prevé que los cochecitos de bebé, los muebles y los juguetes serán los más afectados por los aranceles. Las acciones de Walmart han sido una de las de mejor rendimiento del mercado durante el último año, con un aumento del 54% en comparación con el 6% del Promedio Industrial Dow Jones. Moody's rebajó el viernes la calificación crediticia a largo plazo de EE. UU. de Aaa a Aa1, debido a la creciente preocupación por el aumento de la deuda pública y el aumento del déficit fiscal. La agencia señaló: «Durante más de una década, la deuda federal estadounidense ha aumentado drásticamente debido a los continuos déficits fiscales». Moody's prevé que la flexibilidad del presupuesto federal se mantenga limitada sin ajustes en la tributación y el gasto público, y proyecta que los pagos de intereses de EE. UU. podrían absorber alrededor del 30 % de los ingresos para 2035, frente al 18 % en 2024. La rebaja impulsó el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense, que subió al 4,51 % durante la sesión asiática del lunes, ante la demanda de primas más altas por parte de los inversores. Los índices bursátiles globales cayeron tras la noticia, con los futuros estadounidenses con una fuerte caída: los futuros del Dow Jones cayeron un 0,65 %, los del S&P 500 un 0,92 % y los del Nasdaq un 1,22 %. El dólar se debilitó frente a otras monedas del G10, mientras que los precios del oro subieron en medio de una mayor demanda de refugio. En estos momentos, no obstante, el S&P 500 está moderando las caídas que apuntaban sus futuros y retrocede tan solo un 0,39%. ¿Cómo invertir en el S&P 500? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.