El S&P 500 recupera terreno

Tímida subida en el S&P 500, que recupera parte del terreno perdido estos días que le ha llevado a cotizar por debajo del nivel previo al día de las elecciones. Uno de los motivos de esta recuperación está siendo que el mercado de bonos parece estar más estabilizado estos días, después de un fuerte aumento de los rendimientos provocado por las apuestas de que la Reserva Federal tendría menos margen para recortar los tipos de interés este año en medio de una inflación al alza. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil También parece que los mercados están preparándose para la publicación de mañana. Los inversores de opciones se están preparando para el día del IPC más activo del S&P 500 desde marzo de 2023, con la esperanza de que las cifras ofrezcan más claridad sobre la economía americana y las decisiones de la FED. De hecho, se espera que el S&P 500 se mueva un 1% en cualquier dirección. Una cifra de inflación sólida reforzará la idea de que no habrá recortes en 2025, y potencialmente incluso un posible aumento de los tipos, mientras que un dato de inflación débil puede ayudar a calmar los temores del mercado sobre la Fed. Movimientos de empresas en el S&P 500 El gigante farmacéutico, Eli Lilly, informó de unos ingresos preliminares del cuarto trimestre que no alcanzaron las estimaciones de los analistas debido a ventas menores a las esperadas de sus inyecciones para bajar de peso y la diabetes. Las acciones de Eli Lilly bajan en estos momentos un 7%. La aerolínea Southwest Airlines está parando la contratación de personal, puestos en la sede central y trabajadores externos en una nueva ronda de recortes de costes después de una pelea con el accionista activista Elliott Investment Management. Robinhood ha llegado a un acuerdo con la SEC para el pago de 45 millones de dólares por dos demandas sobre actividades sospechosas. Las acciones de Robinhood suben un 9%, ya que el mercado descontaba una multa superior que perjudicara sus cuentas. Dentro de las tecnológicas que cotizan dentro del S&P 500, Microstrategy se posiciona como una de las empresas que mejor comportamiento obtiene en la sesión de hoy, después de la última publicación sobre sus compras de Bitcoin, en la que han informado de una compra de 243 millones de dólares. Se trata de la décima compra semanal consecutiva de la compañía.



