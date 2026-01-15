El S&P 500 repunta en apertura y se quita el polvo

Después de dos sesiones a la baja y sobre todo las dudas de ayer, el S&P 500 abre la sesión con subidas de medio punto porcentual. A nivel macro y geopolítico hemos conocido dos noticias positivas. Por un lado, tanto el índice Empire State de Nueva York como la encuesta de la Reserva Federal de Filadelfia han mostrado un mejor dato de lo esperado. De hecho, ha sido mucho mejor de lo anticipado y esto demmuestra un mayor optimismo de los directivos de las compañías encuestadas sobre la economía en general. Además, la relajación en el tono entre Estados Unidos e Irán también ayuda a reducir la prima de riesgo geopolítico de los mercados.

Movimientos en el S&P 500

Dentro del S&P 500 vemos fuertes movimientos al alza de las compañías del sector de semiconductores, en concreto de aquellas orientadas a la maquinaria. En ese sentido Applied Materials despega un 8% después de que los resultados de TSMC y sobretodo sus intenciones de capex muestren optimismo alrededor de la IA. AMD también repunta con fuerza. Además Morgan Stanley se cuela entre las que más suben después de que sus resultados hayan gustado al mercado.

Fuente: Plataforma de XTB

Nvidia marca el ritmo entre los “Siete Magníficos” según las previsiones de TSMC:

Nvidia (NVDA) +1.2%

Amazon (AMZN) +1.2%

Tesla (TSLA) +0.5%

Alphabet (GOOGL) +0.5%

Microsoft (MSFT) +0.5%

Meta Platforms (META) +0.4%

Apple (AAPL) +0.1%

En la parte baja vemos valores como Eli Lilly o Moderna, con un retroceso de las empresas farmacéuticas. En concreto, Eli Lilly está sufriendo el retraso de la aprobación de la FDA de una nueva pastilla para bajar de peso, lo que podría terminar impactando en sus resultados.

¿Cómo invertir en el S&P 500?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice tenemos el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.