El S&P 500 al borde de entrar en un mercado bajista

El S&P 500 abre la sesión de hoy con una caída del 3,6%, a pesar de haber mejorado en las últimas horas su comportamiento. Esta mañana, en el momento del cierre de la sesión en Asia, el S&P 500 sufría una caída cercana al 5,5%. Una pérdida de 9,5 billones de dólares en el valor de las acciones globales en los últimos días podría generar que el principal índice de referencia estadounidense entre en un mercado bajista, al bajar un 20% desde sus máximos. El S&P 500 ha tardado menos de dos meses en caer desde su máximo histórico a este nivel, lo que lo convierte en el segundo descenso más rápido hacia un mercado bajista desde 2020, cuando el índice cayó rápidamente al comienzo de la pandemia de Covid. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El S&P 500 se hunde La magnitud de las fluctuaciones en las acciones, los bonos y muchas materias primas está provocando movimientos históricos en los mercados como no se veían desde la pandemia. Los inversores se han deshecho del riesgo, vendiendo principalmente sus acciones y criptomonedas y han adquirido bonos tanto de corto plazo como de duraciones más largas. La buena noticia es que al menos durante esta mañana han surgido algunos puntos positivos para los mercados, lo que podría ofrecer a las acciones estadounidenses la oportunidad de un repunte o al menos una menor pérdida. Uno de los principales motivos por el que se ha suavizado la caída en el S&P 500 ha sido las expectativas de un recorte de tipos de interés de emergencia por parte de la FED antes de su reunión del próximo 7 de mayo. Otro de los motivos que ha permitido respirar a los mercados ha sido la intervención de Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca en Fox News, anunciando que más de 50 países estaban negociando los aranceles propuestos, con algunos de ellos consiguiendo algunos acuerdos excelentes, siendo hora de bajar un poco el tono. Empresas con mayores movimientos en el S&P 500 Las acciones de Tesla caen más de un 5% en el momento de apertura del mercado, pero se encuentran muy lejos de los mínimos de la sesión que marcaba en pre apertura, cuando cayeron a menos de 210 dólares por acción. La caída ha llevado las acciones muy por debajo del nivel en el que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, afirmó que nunca volvería a cotizar en una entrevista con Fox News el 19 de marzo. Lutnick les dijo a los espectadores que debían comprar las acciones, que cotizaban alrededor de 236 dólares por acción, porque «nunca volverán a estar tan baratas». Al día siguiente, el director ejecutivo Elon Musk les pidió a sus empleados que conservaran sus acciones. Por el lado positivo del S&P 500, las acciones de Dollar Tree suben un 1% después de que varios analistas se mostraran optimistas sobre la cadena estadounidense de tiendas de descuento. Si bien es probable que aproximadamente el 50% de los productos de la compañía estén sujetos a aranceles más altos, afirman que la avalancha de aranceles y los consiguientes aumentos de costes brindarán al minorista la cobertura necesaria para subir los precios de todos sus productos de 1,25 a 1,75 dólares.



