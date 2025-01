⏫El S&P 500 sube un 1,3% en premercado

La inflación subyacente alimenta las expectativas de recortes de tipos de la Fed El informe del IPC americano de hoy trajo la sorpresa del IPC subyacente, que se hizo eco de los datos del índice de precios al productor de ayer. El IPC general subió en línea con las expectativas al 2,9% interanual y al 0,4% mes a mes, pero los indicadores básicos estuvieron por debajo de las previsiones y de la lectura anterior. La inflación subyacente se redujo al 3,2% interanual desde el 3,3% anterior, mientras que la cifra mensual mostró un aumento del 0,2%, en comparación con el 0,3% esperado. La inflación subyacente es una métrica clave para la Reserva Federal, ya que elimina los componentes más volátiles, como los precios de la energía y los alimentos. ¿Subirán los precios del combustible? La cifra del IPC general se atribuye principalmente al impacto negativo de los precios del combustible. Durante los últimos meses, los precios del combustible y de los automóviles han estado ejerciendo una presión a la baja sobre la inflación. Sin embargo, esta contribución negativa ahora es mínima. Es concebible que podamos ver una contribución positiva de los precios del combustible ya en enero. Por otro lado, es importante recordar que esto está vinculado a la volatilidad de los precios de las materias primas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El impacto negativo de los precios de los combustibles y de los automóviles es ahora marginal. Por otra parte, seguimos viendo un impacto decreciente de la inflación inmobiliaria, que está ayudando a contener la inflación subyacente. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Un avance positivo es la disminución de la inflación de los servicios, incluida la vivienda. Por supuesto, ambos indicadores siguen siendo muy elevados en comparación con sus niveles en el período 2010-2020, que se acercaban al 2%. Además, el marcado aumento del subíndice de precios del informe ISM sobre servicios plantea preocupaciones sobre un repunte de la inflación en el corto plazo. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El S&P 500 sube tras los datos de inflación El mercado está reaccionando con considerable euforia. El euro-dólar está subiendo y probando el nivel de 1,0350, a pesar de que el par cayó por debajo de 1,0200 a principios de esta semana. Esto se debe a que se está descontando un recorte total de los tipos en la primera mitad de este año, mientras que anteriormente el mercado no estaba descontando el primer recorte hasta septiembre. Además de un recorte en la primera mitad del año, el mercado también está descontando un recorte a finales de año con una probabilidad del 50%. Sin embargo, en el corto plazo, la inflación podría ser muy volátil, dados los precios de la energía y los alimentos, que pueden depender en gran medida de las futuras políticas de Trump. El S&P 500 sube hoy por encima del 1% en el premercado. Este sería el tercer día de beneficios para el contrato de futuros sobre índices. También estamos viendo el mayor aumento en los precios de los bonos en mucho tiempo. El S&P 500 se está acercando al nivel de 6.000 puntos, pero primero debe superar decisivamente la línea de tendencia descendente y el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2%. Fuente: xStation5

