El S&P 500 sube un 1,5% y las empresas presentan resultados

El S&P 500 abre la sesión del martes con una subida del 1,5%. En una semana cargada de presentaciones de resultados, son numerosos los inversores que ajustan sus posiciones. Al cierre de la sesión de hoy esperamos conocer los resultados de Tesla.

Sentimiento del S&P 500 El mercado americano se caracteriza por un sentimiento positivo en la sesión de hoy. La mayoría de las acciones se sitúan en positivo en una jornada de compras previas a la presentación de resultados del primer trimestre de las compañías cotizadas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: Plataforma de XTB Ganadores y perdedores del S&P 500 En una sesión cargada de subidas, encontramos las acciones de Netflix entre las que más crecen, con una subida del 4,7%. Como ya mencionamos ayer, la compañía está mostrando sólidos resultados que están impulsando sus acciones al alza. Entre las empresas que han presentado resultados positivos y se ha visto reflejado en una subida del valor de sus acciones se encuentran Pentair que crece un 9,7% y 3M sube un 5,8%. Además, otras acciones que crecen considerablemente son Goldman Sachs un 3,15% y Morgan Stanley un 3%. En la zona bajista del índice encontramos Lockheed Martin con un retroceso del 2,45% a pesar de haber mostrado sólidos resultados, Verizon imita este comportamiento perdiendo un 2,3%. Ambas compañías han mostrado resultados positivos que han superado las expectativas del consenso de analistas. No obstante, otros factores como la presión de la guerra comercial o los aranceles pueden estar siendo descontados del precio de las acciones. Noticias del S&P 500 Las acciones de Boeing (BA.US) suben un 1,5%. Tras el acuerdo de venta de su unidad de navegación Jeppesen y otros activos a Thomas Bravo por 10.600 millones de dólares, la compañía mejora su endeudamiento. Este acuerdo se ha llevado a cabo con el fin de reducir la cartera de negocios del fabricante de aviones para priorizar sus operaciones principales la fabricación de aviones comerciales y militares. El objetivo estratégico es reducir los negocios de Boeing en lugar de llevar a cabo un recorte en otros departamentos. Además, la compañía espera presentar mañana los resultados del primer trimestre del año donde se espera un crecimiento de las ventas y una mejora de los márgenes operativos. Las acciones de General Motors (GM.US) suben un 2%. El grupo de automóviles ha anunciado que su nuevo coche Chevrolet Captiva EV se comercializará en distintos mercados de América Latina. Este nuevo segmento de productos eléctricos de la marca se lanzará en Sudamérica a finales de este año y supone un nuevo movimiento estratégico para la compañía. Las acciones de Netflix (NFLX.US) suben un 5,7%. Tras las buenas noticias de sus resultados del primer trimestre, el mercado sigue premiando a la compañía y las acciones de Netflix confirman su tendencia alcista. Actualmente el gigante de streaming está implementando nuevas estrategias para asegurar el crecimiento de los ingresos de la compañía a pesar de las posibles restricciones derivadas de la guerra comercial. ¿Cómo invertir en el S&P 500? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

