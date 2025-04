Las acciones de Netflix se disparan tras sus resultados

Las acciones de Netflix suben un 3% hasta alcanzar los 1.001,50 dólares por título en la sesión del lunes, impulsadas por unos resultados trimestrales que han superado las expectativas del mercado y una sólida previsión de ingresos para el segundo trimestre de 2025. La compañía de streaming augura que sus ingresos superaran las expectativas del consenso de analistas y afirman que el negocio de la compañía es resiliente ante un entorno macroeconómico complejo.

Resultados de Netflix del primer trimestre de 2025 Los resultados de Netflix del primer trimestre reflejan unos ingresos de 10.543 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 12,5%, una cifra que supera tanto las estimaciones del consenso de analistas como las propias proyecciones de la compañía. Además, el beneficio operativo (EBIT) se situó en 3.347 millones de dólares, un 27,1% más que el año anterior, mientras que el beneficio neto alcanzó los 2.890 millones de dólares, reflejando un incremento del 24%. El beneficio por acción (BPA), por su parte, fue de 6,61 dólares, mejorando las previsiones del consenso y sus estimaciones internas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Perspectivas para el segundo trimestre Para el segundo trimestre de 2025, Netflix proyecta unos ingresos de 11.040 millones de dólares, lo que implicaría un crecimiento interanual del 15%. Además, estima un margen operativo del 33%, aproximadamente seis puntos por encima del registrado un año antes. Para todo 2025, Netflix mantiene su previsión de ingresos entre 43.500 y 44.500 millones de dólares, impulsados por el aumento de suscriptores, mayores precios y la consolidación del modelo con publicidad. Un factor clave en este crecimiento es el éxito del plan de suscripción con anuncios, lanzado en 2022, que ya representa el 55% de las nuevas altas en los países donde está disponible. Este modelo ha demostrado ser atractivo para los usuarios que buscan alternativas más económicas, contribuyendo significativamente al aumento de la base de suscriptores. Confianza en la resiliencia del modelo de negocio Greg Peters, co-director ejecutivo de Netflix, ha destacado que no se han detectado señales de debilidad en el comportamiento de los consumidores, a pesar de la incertidumbre provocada por las políticas arancelarias del gobierno estadounidense. Peters insistió en que el sector del entretenimiento, y Netflix en particular, ha demostrado ser resistente durante ciclos económicos adversos, y espera que la demanda se mantenga robusta. No obstante, los efectos de las políticas arancelarias y la guerra comercial podrían no ser visibles en el corto plazo. Se deberá prestar especial atención a los datos de consumo y demanda de bienes discrecionales para poder estimar correctamente las previsiones de ventas tanto de Netflix como del resto de compañías del sector. Las acciones de Netflix se disparan Las acciones de Netflix mantienen una tendencia alcista en el corto plazo que se confirma con una EMA de 14 sesiones por encima de su EMA de 28 sesiones y un RSI que no muestra señales de sobrecompra. Además, el ADX expresa un contexto de tendencia ligeramente alcista por lo que la fuerza de esta subida no es especialmente pronunciada, pero los indicadores son positivos. En la jornada de hoy, las acciones de Netflix cotizan en 1.001,99 euros por acción o 995,59 dólares por acción y experimentan un crecimiento del 3% respecto a la sesión anterior. Actualmente la compañía tiene un precio objetivo de 1.049 euros por acción, calculado mediante sus múltiplos. En el acumulado del año, las acciones de Netflix acumulan una subida de más del 12%. ¿Cómo comprar acciones de Netflix? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Netflix (NFLX.US) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.



