El VIX se dispara un 12% y vuelve a acercarse a los 20 puntos

La fuerte corrección registrada en las compañías tecnológicas durante las últimas horas ha provocado un importante repunte de la volatilidad en Wall Street. El índice VIX, conocido popularmente como el "índice del miedo", llegó a dispararse cerca de un 12% y vuelve a aproximarse a la zona de los 20 puntos, un nivel que históricamente suele marcar la frontera entre un mercado tranquilo y un entorno de mayor incertidumbre.

El movimiento coincide con una jornada especialmente negativa para el sector tecnológico. Las caídas en compañías como Micron, junto con las dudas sobre el ritmo de inversión en inteligencia artificial, la creciente competencia procedente de China y el temor a una Reserva Federal más agresiva, han llevado a muchos inversores a aumentar sus coberturas frente a posibles descensos adicionales en bolsa.

¿Por qué sube el VIX?

El VIX es un indicador elaborado por la Chicago Board Options Exchange (CBOE) que mide la volatilidad ímplicita esperada por los inversores para el S&P 500 durante los próximos 30 días a partir del precio de las opciones.

Su comportamiento suele ser inverso al de la renta variable. Cuando los mercados suben y el sentimiento es positivo, el VIX tiende a mantenerse en niveles reducidos. Sin embargo, cuando aparecen dudas o aumenta el miedo entre los inversores, la demanda de coberturas mediante opciones aumenta y el índice repunta con fuerza.

Por este motivo, el VIX suele conocerse como el "índice del miedo". No mide si el mercado va a subir o bajar, sino la magnitud de los movimientos que los inversores esperan para las próximas semanas.

La barrera de los 20 puntos

Históricamente, niveles inferiores a 20 puntos suelen asociarse con mercados relativamente estables y un sentimiento inversor positivo. Por encima de esa referencia, la volatilidad comienza a considerarse elevada y suele coincidir con periodos de mayor incertidumbre.

A pesar del fuerte rebote registrado durante la sesión, el VIX continúa lejos de los máximos observados durante episodios de estrés extremo como la pandemia de 2020, las tensiones bancarias de 2023, los aranceles de 2025, o incluso la guerra en Irán. Sin embargo, el movimiento refleja que el mercado comienza a mostrar una mayor preocupación por el comportamiento de las compañías tecnológicas, especialmente después del extraordinario rally protagonizado por los valores ligados a la inteligencia artificial durante los últimos meses.

Por ahora, los inversores siguen interpretando el repunte de volatilidad como una corrección dentro de una tendencia alcista de largo plazo. No obstante, si las dudas sobre la inteligencia artificial, los tipos de interés o el crecimiento económico continúan aumentando, el VIX podría seguir escalando posiciones durante las próximas semanas.