El VIX sube un 5% 📈

Los futuros del 脥ndice de Volatilidad CBOE (VIX) suben casi un 5% en la sesi贸n de hoy, superando nuevamente el nivel de 20 puntos, en medio de un debilitamiento de la confianza en Wall Street. Sin embargo, los analistas de Morgan Stanley declaran en su informe que cualquier posible retroceso del mercado probablemente se considerar铆a una oportunidad de compra y estimaron una posible correcci贸n del S&P 500 en torno al 5%. El 铆ndice VIX se dispara Uno de los principales catalizadores del retroceso de la calificaci贸n de la deuda de Estados Unidos podr铆a ser un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 a帽os por encima del 4,5%. Los analistas se帽alaron que los sectores de consumo discrecional y bienes de consumo b谩sico podr铆an ser los m谩s afectados, mientras que las acciones industriales podr铆an tener un mejor rendimiento.聽 Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El indicador RSI sigue se帽alando un predominio de vendedores de volatilidad. Una ruptura por encima del nivel de 21 puntos podr铆a confirmar un escenario de mayor crecimiento de la volatilidad, posiblemente hacia el rango de 24-25, pero esto requerir铆a ca铆das m谩s fuertes en la renta variable estadounidense. Dos horas antes de la apertura del mercado estadounidense, los futuros del Nasdaq 100 han bajado un 1,4% y el S&P 500 cotiza un 1,1% a la baja. Mientras las ca铆das en Wall Street se mantengan moderadas, el 铆ndice VIX podr铆a perder impulso y volver a sus m铆nimos recientes.

