SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, avanza con su futura salida a Bolsa. Varios medios confirmaron ayer que tanto Musk como Bret Johnsen, CFO de SpaceX, están manteniendo negociaciones con inversores privados con el objetivo de preparar una IPO (salida a bolsa). El objetivo sería hacer pública la compañía y obtener financiación adicional para acelerar su crecimiento.

SpaceX negocia su salida a bolsa: por qué Elon Musk quiere dar el salto ahora

SpaceX se ha propuesto transformar una industria históricamente controlada por gobiernos en un sector con un fuerte componente comercial. La compañía no solo ha revolucionado la industria aeroespacial, sino que también ha irrumpido con fuerza en el sector satelital. Gracias a sus lanzamientos constantes, la compañía ha construido la infraestructura de Starlink, una red global de satélites que permite ofrecer conectividad de alta velocidad desde prácticamente cualquier lugar del planeta.

SpaceX no es solo una empresa que busca comercializar viajes espaciales mediante sistemas como Starship, sino que también opera un modelo de negocio con aplicaciones directas para aerolíneas, empresas y particulares que necesitan conectividad global.

La gran pregunta es: ¿por qué hacer pública la empresa ahora, después de tantos años como compañía privada?

Una IPO implica perder parte del control sobre la dirección estratégica y puede generar conflictos entre los intereses de los fundadores y los de los nuevos accionistas. Sin embargo, la razón principal para dar este paso es clara: acceder a cantidades masivas de capital.

La industria aeroespacial requiere inversiones gigantescas. Cada misión, prueba o desarrollo tecnológico implica miles de millones de dólares. Además, SpaceX podría estar aprovechando el momento de fuerte interés del mercado, antes de que disminuya la atención mediática o el apetito inversor.

Detalles de la posible IPO de SpaceX: valoración, fechas y objetivos

Aunque todavía no se han compartido muchos detalles oficiales, se estima que la IPO de SpaceX podría llevarse a cabo a finales de junio, con el objetivo de recaudar hasta 50.000 millones de dólares.

Según el Financial Times, esta cifra implicaría una valoración total de 1,5 billones de dólares, situando a SpaceX entre las compañías más valiosas del mundo.

De confirmarse, esta salida a bolsa sería un acontecimiento histórico: se convertiría en la mayor IPO desde la de Saudi Aramco, que recaudó 25.000 millones de dólares. El impacto en los mercados sería enorme y marcaría uno de los hitos financieros del verano.

Además, 2026 se perfila como un año especialmente activo en salidas a bolsa de grandes tecnológicas privadas. Entre las compañías que podrían seguir un camino similar se encuentran OpenAI, Anthropic o Canva, lo que anticipa un periodo de fuerte dinamismo en los mercados de capitales.