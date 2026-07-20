Las bolsas atraviesan uno de los momentos más delicados del año. Tras las últimas correcciones vistas en el sector tecnológico, los resultados de TSMC, presentados a mediados de la semana pasada, han vuelto a disparar las dudas alrededor del elevado gasto de la IA. La firma taiwanesa, que presentó unos resultados récord, anunció un gasto de capital (capex) superior a las proyecciones anteriores, desatando una oleada generalizada de ventas en el sector de semiconductores que llevó a Micron a perder un 5%, a SanDisk a retroceder un 12% y a ASML, que batió expectativas con sus resultados, a caer un 4%. ¿Qué hay detrás?

Moonshot desata el pánico en la IA, Netflix decepciona y el petróleo vuelve a subir: las claves de la semana en los mercados

Esta corrección se vio agravada el pasado viernes, cuando Moonshot desató el miedo en los mercados con el lanzamiento de Kimi K3, su nuevo modelo de inteligencia artificial, el cual, según las primeras informaciones, puede rivalizar con OpenAI y Anthropic. El lanzamiento, con el que China parece reducir su distancia con Estados Unidos, despertó los temores vividos por el terremoto DeepSeek el año pasado y avivó las dudas sobre si las enormes inversiones que están realizando los gigantes tecnológicos en centros de datos, chips e infraestructura de IA terminarán generando la rentabilidad esperada.

La corrección del sector de la IA se produce en medio de la temporada de resultados, en la que Netflix, uno de los grandes protagonistas del sector del entretenimiento, ha decepcionado. El gigante del streaming, que presentó unas cifras trimestrales en línea con lo esperado, no ha cumplido con las expectativas del mercado con sus previsiones para el tercer trimestre, para el que prevé unos ingresos de 12.860 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) diluido de 0,82 dólares. Tesla y Alphabet serán algunas de las empresas que tomarán la batuta esta semana, pero ¿podrán cumplir con las expectativas de Wall Street? Mientras, en Oriente Medio, las tensiones entre Irán y Estados Unidos continúan impulsando el precio del petróleo, donde el Brent ya ha vuelto a rozar los 90 dólares. ¿Cómo está afectando la situación en el estrecho de Ormuz a los mercados? ¿Y qué podemos esperar de los mercados?

Descubre todo esto y mucho más en este seminario especial en directo con nuestro analista, Manuel Pinto, en el que repasaremos los eventos clave que están marcando el rumbo de los mercados en esta semana. ¿Puede la inteligencia artificial seguir justificando las elevadas valoraciones del mercado? ¿Cómo puede impactar la competencia desde China al sector? ¿Y qué oportunidades debemos vigilar de cara a invertir en las próximas semanas? ¡No te lo pierdas! Ya en directo.