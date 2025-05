Ethereum ha subido más del 9% hoy y está probando una resistencia clave en el nivel de los 2.000 dólares. La mejora en el sentimiento general del mercado de criptomonedas también ha restablecido su correlación con Bitcoin, que recientemente había caído. El Ethereum se dispara de la mano del Bitcoin El aumento de Ethereum se debe claramente a múltiples factores positivos del mercado. Empezando por los impulsores macroeconómicos, como la esperanza de resultados tangibles en las negociaciones comerciales, pasando por la mejora en el sentimiento del mercado de valores y, finalmente, por los desarrollos en el mercado de criptomonedas. Bitcoin ya ha subido casi un 30% desde su mínimo, y a medida que se acerca al nivel de los 100.000 dólares, el apetito por el riesgo de los inversores aumenta. Hoy observamos ganancias en la mayoría de los proyectos, siendo Ethereum el que recibe la mayor atención. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Al hablar de Ethereum, cabe mencionar su última actualización, Pectra, que, si bien no es un catalizador directo del crecimiento, tiene un impacto positivo en la funcionalidad de la red. La actualización de Ethereum Pectra (EIP-7702) introduce mejoras clave en la abstracción de cuentas, permitiendo que las billeteras existentes funcionen como contratos inteligentes sin necesidad de crear nuevas cuentas. Billeteras como Ambire y Trust Wallet ya han implementado estas funciones, permitiendo a los usuarios: Pagar comisiones de gas con monedas estables,

Usar una sola billetera en múltiples cadenas,

Automatizar tareas como reclamar airdrops o ejecutar swaps.

Estos cambios mejoran la usabilidad, la seguridad y la privacidad, y también admiten funciones programables que podrían ser utilizadas por agentes de IA en el futuro. Regresa la correlación de Ethereum con Bitcoin Recientemente, observamos que la correlación entre Ethereum y Bitcoin había caído a mínimos históricos. Mientras que Bitcoin se recuperaba significativamente, Ethereum se quedaba atrás. Esta divergencia fue aún más visible anteriormente, cuando Ethereum caía bruscamente y Bitcoin se mantenía en una tendencia lateral. La situación actual ha sido interesante, ya que hemos observado una notable caída en la correlación entre Bitcoin y Ethereum coincidiendo con un fuerte aumento en el precio de Bitcoin. Este tipo de situación solo se ha presentado en contadas ocasiones. En nuestro análisis, asumimos una caída en la correlación por debajo del 50 % en los últimos dos meses, junto con un aumento de Bitcoin de al menos un 15 % en los últimos 30 días. En la mayoría de los casos anteriores, Ethereum cerró rápidamente la brecha con Bitcoin. Sin embargo, una condición clave para continuar este movimiento alcista fue el mantenimiento de un sentimiento de mercado relativamente positivo, algo que faltó el 12 de enero de 2020 y el 29 de enero de 2025. Sin embargo, en los casos restantes, la magnitud del repunte fue significativamente mayor, y el rebote actual se asemeja bastante a los tres casos anteriores (2020, 2023 y 2024). ¿Cómo invertir en el Bitcoin?

