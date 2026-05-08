Los mercados financieros internacionales se encuentran en un estado de tensa calma mientras el calendario avanza hacia un fin de semana que podría definir el rumbo económico de los próximos meses. Tras semanas de conflicto entre Estados Unidos e Irán, la comunidad inversora centra ahora toda su atención en la inminente respuesta de Teherán a una propuesta de paz de una sola página que contiene puntos de acuerdo clave. Este momento de "todo o nada" coincide con un patrón histórico preocupante: en las fases iniciales de esta guerra, los movimientos militares más agresivos y los ataques a gran escala se produjeron precisamente durante el fin de semana, aprovechando el cierre de las bolsas globales.

El acuerdo de paz

Las bolsas reaccionaron con optimismo ante la propuesta de paz de una sola página presentada por Estados Unidos a Irán, según informaciones publicadas por Axios. Sobre todo los índices europeos. Sin embargo, después las dudas han inundado al mercado. Este borrador, que contiene puntos de acuerdo clave, ha generado la posibilidad de un acuerdo a corto plazo que aliviaría la prima de riesgo geopolítico y la presión sobre los precios energéticos. Sin embargo, la administración estadounidense ha acompañado esta oferta con tácticas de presión, incluyendo el anuncio de un bloqueo de los puertos iraníes para detener sus exportaciones de crudo y forzar una negociación en términos realistas, lo que también ha incrementado la inquietud por las posibles tensiones con China, principal cliente de petróleo de Irán.

En este contexto, hoy mismo se han denunciado ataques en el estrecho de Ormuz entre ambos países, a la espera de conocer si se firmará o no el acuerdo de paz. ¿Cómo puede afectar esto a los mercados en función de lo que pase el fin de semana?

1. El Escenario de la Paz (Optimista)

Si Irán acepta el borrador de paz, el mercado podría experimentar un gran optimismo en la sesión del lunes, con especial foco en Europa. Sin embargo, también veríamos otros movimientos:

Materias Primas: El petróleo Brent, que ya ha flirteado con la zona de los 100 dólares, podría desplomarse significativamente al normalizarse las rutas aéreas y el tránsito por el estrecho de Ormuz.

Valores Beneficiados: Compañías cíclicas como ArcelorMittal (muy sensible a los costes energéticos) e IAG (donde el combustible representa el 25% de sus gastos) liderarían los repuntes. La banca y el sector turístico (Aena) también verían un alivio inmediato ante la mejora de la confianza del consumidor.

2. El Escenario de Prórroga (Incertidumbre)

Si el fin de semana transcurre sin acuerdo pero con otra prórroga, el lunes las bolsas amarecerían probablemente con pocos movimientos, aunque algunos valores cíclicos podrían corregir por cierto pinchazo en las expectativas de que el conflicto se iba a solucionar pronto. En principio, este podría ser el más probable.

3. El Escenario de Escalada (Pesimista)

Este escenario no tiene por qué ser el más probable, pero tampoco se puede descartar. En el, la paz no se materializaría y Estados Unidos podría optar por atacar de nuevo puntos clave de Irán, como algunas infraestructuras. En este escenario, los mercados podrían sufrir de nuevo caídas importantes:

Materias primas: El petróleo podría repuntar de nuevo con fuerza y recuperar todo el terreno perdido en los últimos días. En este escenario, el oro también se vería perjudicado, ya que está experimentando una alta correlación con la bolsa desde el inicio de la guerra, en parte debido a que es un activo que no genera rentas y con los aumentos de los rendimientos de la deuda pública pierde atractivo.

Valores beneficiados: los sectores energéticos de nuevo podrían repuntar. En el mercado español, Repsol podría beneficiarse claramente de las subidas del petróleo, por lo que es una de las empresas favoritas de los inversores cuando se produce una escalada.

En definitiva, este fin de semana puede ser clave para los mercados financieros, y el lunes veremos las implicaciones de el.