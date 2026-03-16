Más allá de los bombardeos a Irán, Donald Trump está ya organizando un plan para que los buques vuelvan a tansitar el estrecho de Ormuz sin problemas. De hecho, este plan podría ver la luz esta misma semana y contar con varios aliados. ¿Estamos ante el fin del cierre del estrecho de Ormuz?

El problema con el estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz es uno de los pasos más importantes para el suministro de petróleo y gas a nivel mundial, ya que por ahí pasa alrededor del 20% de la demanda. Aunque no haya algo así como un “cierre oficial” del estrecho, la realidad es que el tráfico se ha paralizado. De hecho, la semana pasada conocimos varios ataques iraníes a buques petroleros. Por tanto, bajo las condiciones actuales el tránsito está bloqueado, lo que se traduce en unos precios de la energía disparados, con el barril de Brent por encima de los 100 dólares.

Trump y su plan para el estrecho de Ormuz

A Trump se le sigue acumulando el trabajo y ahora Estados Unidos está planeando lanzar una especie de coalición con otros países para escoltar a los buques que pasan por el estrecho de Ormuz, con el objetivo de que el tráfico vuelva a la normalidad. Estados Unidos no es el mayor perjudicado de este bloqueo del estrecho. De hecho, la Eurozona y muchos países asiáticos son muy dependientes de las importaciones de petróleo. Sin ir más lejos, Alemania y España importaron en 2025 unos 75 millones y 61,4 millones de toneladas de petróleo respectivamente, mientras que se estima que el 40% del petróleo que China importa pasa por dicho estrecho. Es decir, el tráfico de petróleo y gas por el estrecho de Ormuz es fundamental para que los precios de la economía global no se disparen, pero a unos países les afecta más que a otros. En eso precisamente se quiere basar Trump.

Según informa el Wall Street Journal, Trump comentó a los periodistas que se había contactado con 7 países para que ayudaran en esa nueva misión, aunque no está claro la postura de estas naciones. En particular, Trump también ha presionado para que China ayude en estas labores, ya que como hemos comentado es una de las más perjudicadas por este bloqueo, y aunque algunas fuentes indican que Irán sí que está usando el estrecho para el envío de crudo a China, el flujo no es para nada el que era antes de la guerra.

No sería de extrañar ver a países como Francia dentro de esta coalición, ya que Macron ha preparado 8 fragatas, un portaaviones nuclear y dos portahelicópteros para ser enviados a la zona. Además, ha hablado abiertamente de escoltar buques petroleros.

¿Por qué es importante para Estados Unidos?

Aunque para Estados Unidos el cierre del estrecho no le afecte directamente (o al menos de manera visible) si que lo hace directamente de manera importante. Primero, el aumento de los precios del petróleo hace que los costes del transporte se disparen a nivel mundial, por lo que todos los productos que importe el país podrían resultar más caros. También habría que añadir el impacto a sus propias empresas. Segundo, las subidas de los combustibles impacta en la economía americana de manera muy importante. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos el coche está muy presente debido a que hay grandes distancias entre puntos importantes, como el propio supermercado. De hecho, se estima que en el país alrededor del 72% de los ciudadanos usan el coche para ir al trabajo o universidad. Viendo esto, se entiende mejor por qué Trump presumía en redes sociales (antes del conflicto) de que los precios de los carburantes eran tan bajos.

Recordad que este 2026 en Estados Unidos se celebrarán las elecciones de medio término, donde el poder legislativo podría cambiar de lado y hacer muy complicado el resto del mandato de Trump.

¿Cuándo empezaría el plan?

Aquí es donde podemos ver el problema. De momento, no se sabe si estas funciones de escolta empezarían antes o después de la finalización del conflicto. Esto es clave, porque los precios de la energía siguen al alza y una intervención demasiada tardía podría tener un impacto irreversible en la economía.

¿Qué ocurriría si el plan para desbloquear el estrecho de Ormuz tiene éxito?

Si se consigue escoltar buques en el estrecho de Ormuz y el tránsito vuelve a la normalidad los precios del petróleo y del gas caerían con fuerza, aunque seguirían teniendo cierta prima geopolítica porque podríamos ver tensiones con ataques de Irán. Sin embargo, cualquier caída del precio es bienvenida para la economía global.