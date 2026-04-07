Futuros del Nasdaq 100 caen más de 0,5%

Los futuros de los índices estadounidenses están corrigiendo las ganancias de ayer, algo claramente visible en los futuros del Nasdaq 100, que caen más de 0,5% hoy. Donald Trump reiteró ayer que el plazo decisivo para la respuesta de Irán es a las 2:00 CET, en la madrugada del martes al miércoles.

El conflicto ha entrado en una fase de escalada militar abierta, con ambas partes llevando a cabo ataques simultáneos. Israel ha completado una serie de ataques amplios contra objetivos iraníes, mientras que Irán continúa con oleadas de represalias, incluidos ataques a infraestructuras y activos vinculados a EE. UU. y sus aliados. Si no surge un avance antes de la noche, la probabilidad de desescalada disminuirá significativamente, aumentando la posibilidad de que Trump cumpla sus amenazas de destrucción a gran escala de la infraestructura iraní.

Expansión del conflicto en Oriente Medio hacia el sector energético

Los ataques estadounidenses en la isla de Kharg, el principal terminal de exportación de petróleo de Irán, combinados con la represalia iraní contra instalaciones petroquímicas saudíes en Jubail indican que el conflicto se está extendiendo al sector del petróleo y el gas, lo que sugiere un estancamiento en las negociaciones.

Irán está señalando un giro hacia una postura más agresiva. La Guardia Revolucionaria ha declarado que “la contención ha terminado” y ha advertido de ataques más allá de la región, aumentando el riesgo de una escalada internacional más amplia.

Riesgos crecientes para infraestructuras de EE. UU. y aliados

Las declaraciones iraníes sugieren posibles ataques contra bases militares, infraestructuras energéticas e incluso grupos de portaaviones.

La región del Golfo está cada vez más afectada:

Los EAU han activado sistemas de defensa aérea ante amenazas de misiles, lo que apunta a una ampliación geográfica del conflicto.

La logística interna de Irán está bajo presión: ataques a infraestructura ferroviaria y perturbaciones en los servicios de trenes indican tensiones en el transporte y la movilidad doméstica.

El estrecho de Ormuz sigue siendo el punto crítico central. Los incidentes marítimos y los riesgos de interrupción están impulsando al alza los precios del petróleo y alimentando temores sobre el suministro energético global.

Reacción inmediata del mercado

Los mercados reaccionan de forma instantánea a la escalada:

Los precios del Brent y del West Texas están subiendo.

Los futuros de renta variable estadounidense están cayendo, reflejando un giro hacia el sentimiento de aversión al riesgo.

Los canales diplomáticos siguen siendo limitados e ineficaces. Irán ha rechazado una propuesta de alto el fuego temporal, manteniendo condiciones duras, mientras los esfuerzos de mediación continúan sin avances tangibles.

Las economías globales se preparan para posibles shocks energéticos:

La UE está convocando reuniones de coordinación.

Japón está asegurando suministros de petróleo. Todo ello refleja la creciente preocupación por interrupciones prolongadas.

El plan de Irán: una contrapropuesta inaceptable para Washington

Irán ha respondido al plan estadounidense de 15 puntos con su propia propuesta de 10 puntos, que parece en gran medida inaceptable para Washington. Incluye demandas como:

Levantamiento de todas las sanciones

Garantías de seguridad a largo plazo

Retirada israelí del Líbano

Una tasa de tránsito de 2 millones de dólares por buque que cruce el estrecho de Ormuz bajo coordinación iraní

Esto implica, en la práctica, control iraní sobre el estrecho.

Gráfico del NASDAQ 100