Un ataque directo contra estas instalaciones podría disparar aún más el precio del crudo , ya que el conflicto ya ha reducido el tráfico en el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial .

La isla de Kharg gestiona cerca del 90% de las exportaciones de petróleo de Irán , lo que la convierte en una infraestructura crítica para la economía del país y para el equilibrio del mercado energético global.

La isla de Kharg, una pequeña franja de tierra situada a unos 25 kilómetros de la costa iraní en el Golfo Pérsico, se ha convertido en uno de los puntos más sensibles del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Desde esta terminal sale alrededor del 90% del petróleo que exporta el país, lo que la convierte en una pieza clave para la economía iraní y para el equilibrio del mercado energético global.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este fin de semana ataques aéreos contra objetivos militares en la isla, aunque aseguró que la infraestructura petrolera no fue alcanzada. En un mensaje publicado en Truth Social, Trump afirmó que por “razones de decencia” decidió no destruir las instalaciones energéticas, pero advirtió que reconsiderará esa decisión si Irán interfiere con el tránsito de barcos en el estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca del 20% del petróleo y gas mundial.

Kharg, el principal centro de exportación de crudo de Irán

La importancia estratégica de Kharg es difícil de exagerar. La isla funciona como la principal terminal de exportación de petróleo de Irán desde los años sesenta, cuando fue desarrollada por la petrolera estadounidense Amoco. Debido a que gran parte de la costa iraní es demasiado poco profunda para grandes petroleros, Kharg se convirtió en el punto central desde el que el país carga su crudo en superpetroleros.

Las instalaciones cuentan con decenas de tanques de almacenamiento y largos muelles capaces de cargar millones de barriles al día, conectados mediante oleoductos submarinos con algunos de los mayores campos petrolíferos del país. Analistas estiman que la terminal puede manejar alrededor de 1,5 millones de barriles diarios, aunque su capacidad máxima de carga podría alcanzar incluso 7 millones de barriles al día.

El flujo de petróleo desde Kharg es especialmente importante para China, principal comprador del crudo iraní, lo que añade una dimensión geopolítica adicional a cualquier posible ataque contra estas instalaciones.

Un punto vulnerable con impacto global

Precisamente por su importancia económica, Kharg es también uno de los puntos más vulnerables de la infraestructura energética iraní. Analistas consideran que un ataque que dañara seriamente la terminal podría paralizar durante semanas o meses la mayor parte de las exportaciones del país, provocando un fuerte impacto en el mercado energético mundial.

El conflicto ya está generando tensión en la región. Los ataques iraníes han reducido significativamente el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y han afectado a infraestructuras energéticas en otros países del Golfo. Como consecuencia, el precio del petróleo se ha disparado en más de un 40% desde el inicio de la guerra, ante el temor a interrupciones en el suministro.

Sin embargo, atacar directamente Kharg supondría una escalada importante del conflicto. Una operación de este tipo podría provocar represalias iraníes contra infraestructuras energéticas en toda la región, ampliando el impacto del conflicto sobre los mercados globales de petróleo y gas.