El Ibex 35 empieza la última sesión de la semana con subidas de algo más del 1% y el sentimiento es mucho más positivo que en el día de ayer. Lo mismo ocurre en el resto de Europa, aunque tenemos que señalar que todavía están lejos de de recuperar las pérdidas de ayer, que en muchos casos superaron el 2%. Tras los miedos por los ataques a instalaciones energéticas, el mercado hoy no tiene pánico. La realidad es que aunque los índices estadounidenses cerraron ayer en rojo, los descensos se moderaron a medida que avanzaba la sesión y parece que se tomaron bien las palabras de Netanyahu, que afirmaba que Irán ya no tenía capacidad de enriquecer uranio o misiles balísticos.

Empresas que más suben del Ibex 35

La parte alta del Ibex 35 hoy es numerosa, aunque las compañías que más suben son aquellas que más estaban sufriendo el conflicto. ArcelorMittal repunta más de un 3%, aunque ayer fue uno de los valores que más corrigió. Su intensidad energética y la ciclicidad propia del sector le hacen una empresa muy sensible a estos eventos. IAG por su parte también repunta. Los inversores hoy son más optimistas con respecto al conflicto y esto les hace pensar que los precios del crudo podrían seguir rebajándose. Hoy el barril de petróleo Brent (el que se utiliza de referencia en los mercados internacionales) sigue por encima de los 105 dólares, pero supone un precio menos dañino que los 114 dólares en los que cotizaba ayer por momentos. Indra es otro de los valores al alza, aunque el motivo no tiene nada que ver con la guerra. Después del comunicado de la SEPI (organismo controlado por el estado español) sobre el conflicto de intereses en la fusión de Indra y la empresa de los Escribano, la propia compañía familiar ha sido la que ha declinado continuar con la fusión. De esta manera, Ángel Escribano no debería encontrar trabas para continuar como presidente de Indra, aunque parece que las relaciones con el gobierno español ya se han deteriorado. Creemos que este tipo de conflictos internos perjudica la imagen de la compañía y puede ahuyentar a los inversores.

Empresas que más bajan del Ibex 35

Repsol es la empresa más bajista de la sesión, pero los movimientos se deben principalmente a la caída de los precios del petróleo en el día de hoy. Por otro lado, según informa RTVE hoy mismo el presidente del gobierno Pedro Sánchez anunciará hoy el plan “anticrisis” para combatir las subidas de los precios de la gasolina. Según informan, se rebajará el IVA de los carburantes del 21% al 10% y se suprimirá el impuesto especial eléctrico y el especial a los hidrocarburos. De esta manera, la medida debería de tener menor impacto en el flujo de caja de las compañías que operan la gasolineras porque no dependerán de reembolsos del estado.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.