Ayer una noticia de Google provocó un revés inesperado en todo el mercado de semiconductores. Las empresas fabricantes de chips cayeron de forma generalizada, afectando por igual a compañías de CPU, GPU y a los productores de memoria NAND, DRAM y HBM.

Si a esto le sumamos que cada vez aparecen más titulares cuestionando la viabilidad de construir nuevos centros de datos, la inestabilidad económica y las dudas sobre la financiación del sector, nos encontramos ante un escenario delicado para generar subidas sostenidas en bolsa.

Google provoca un nuevo desplome en el sector de memoria

El detonante fue Google. Su anuncio sobre la técnica de compresión TurboQuant sacudió al mercado de semiconductores y desencadenó una ola de ventas en los fabricantes de memoria y almacenamiento.

El episodio recuerda al caso DeepSeek, cuando el temor a que se necesitaran menos recursos para entrenar modelos provocó caídas en empresas como Nvidia ante el miedo a una reducción de demanda.

El impacto fue inmediato: SK Hynix llegó a caer un 6,4% en Corea, mientras que Micron y SanDisk prolongaron las pérdidas registradas el día anterior en Estados Unidos.

El pánico se desató porque TurboQuant reduce la memoria necesaria para ejecutar modelos de lenguaje por un factor de seis, lo que podría abaratar de forma significativa el entrenamiento y la operación de sistemas de inteligencia artificial. El mercado reaccionó como si este avance fuera una amenaza directa para toda la industria.

¿Amenaza real o simple corrección?

A pesar de la reacción inicial, varios analistas comenzaron a cuestionar que TurboQuant vaya a reducir la demanda total de memoria. Se especula que, si la técnica reduce el coste por token y abarata la inferencia, más empresas podrían ejecutar modelos, lo que a largo plazo podría incluso incrementar la demanda de memoria en lugar de reducirla.

En este contexto, algunos expertos consideran que no existe una amenaza inmediata para el consumo de memoria.

La corrección también se interpreta como una toma de beneficios tras un rally extremo, especialmente en compañías como SK Hynix, Micron o Samsung, todas ellas con revalorizaciones superiores al 100% durante 2025 y con un crecimiento adicional notable en 2026. Con estas cifras, cualquier noticia negativa podía desencadenar ventas técnicas, rebalanceos y recogida de beneficios.

TurboQuant golpea a la NAND, no a la memoria HBM

El impacto de TurboQuant no es uniforme. La técnica reduce el tamaño de los modelos, los movimientos de datos y la memoria total necesaria para la inferencia, lo que afecta especialmente a la NAND y a la memoria flash utilizada para el almacenamiento de modelos, así como a la DRAM tradicional.

Sin embargo, deja prácticamente sin cambios la demanda de HBM, la memoria de alto ancho de banda imprescindible para los aceleradores de Nvidia, AMD o Cerebras. Por ello, mientras Samsung, SK Hynix y Micron comenzaron a recuperarse tras las caídas iniciales, compañías como Kioxia y SanDisk siguieron bajo presión.

¿Qué compañías están más afectadas por TurboQuant?

Las caídas reflejan cómo el anuncio golpea de forma distinta según la exposición de cada empresa a la memoria flash o a la memoria HBM.

SanDisk encabeza las pérdidas, al ser uno de los fabricantes más dependientes de NAND, el segmento más amenazado por una técnica que reduce el tamaño de los modelos y la necesidad de almacenamiento.

Super Micro Computer y AMD también sufren descensos pronunciados, ya que su negocio está estrechamente ligado a servidores y hardware que podrían ver ajustes en demanda si los hyperscalers optimizan costes.

Micron, Nvidia y TSMC caen algo menos, ya que parte de su negocio está vinculado a HBM, considerada más protegida.

ASML, SK Hynix y Samsung muestran las caídas más moderadas, ya que su exposición a HBM y a la fabricación avanzada de chips los sitúa entre los “ganadores relativos” del anuncio.

Rendimientos de las acciones de IA

SanDisk: -11,02%

Super Micro Computer: -7,65%

AMD: -7,49%

Micron: -6,97%

Taiwan Semiconductor: -6,22%

Palantir: -4,78%

NVIDIA: -4,16%

ASML: -2,76%

SK Hynix: -1,18%

Samsung Electronics: -0,22%

La memoria flash, la gran perjudicada del avance de Google

Los fabricantes de NAND habían sido algunos de los mayores beneficiados del entusiasmo por la inteligencia artificial. SanDisk vivió un rally explosivo impulsado por la expectativa de que la IA dispararía la demanda de almacenamiento.

El anuncio de Google ha puesto en duda esa narrativa. Si los modelos requieren menos memoria y mueven menos datos, los hyperscalers podrían reducir sus compras de NAND, lo que presionaría los precios y afectaría a segmentos como smartphones y electrónica de consumo.

Un nuevo equilibrio en el sector de memoria

Aunque el mercado ha reaccionado con violencia, algunos expertos piden cautela. La inteligencia artificial avanza en ciclos iterativos y los efectos sobre el hardware tardan años en consolidarse.

La demanda de memoria seguirá creciendo, pero con una composición distinta: la HBM se perfila como el activo más crítico del ecosistema, la DRAM queda en un punto intermedio y la NAND podría enfrentarse a una presión estructural si TurboQuant se adopta de forma masiva.

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