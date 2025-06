Hoy es festivo en la bolsa americana

Los mercados financieros estadounidenses cierran hoy por la festividad del Juneteenth. Los mercados financieros estadounidenses, incluyendo la Bolsa de Nueva York, el Nasdaq y el mercado de bonos, permanecerán cerrados hoy en conmemoración del Juneteenth. A pesar de la festividad, las tensiones geopolíticas aún podrían afectar la confianza de los inversores. Los mercados se centran en la posible intervención estadounidense en Oriente Medio. Múltiples fuentes sugieren que Estados Unidos se prepara para un posible ataque militar contra Irán este mismo fin de semana, con posibles objetivos como el complejo nuclear de Fordow, fuertemente fortificado. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Trump ha aprobado los planes, pero está postergando una decisión final a la espera de señales de distensión por parte de Irán. Se celebró una reunión abreviada en la Casa Blanca, pero los movimientos de tropas sugieren que están listos para operar. El ejército israelí emitió alertas de evacuación cerca del complejo nuclear de Arak, instando a los civiles y trabajadores a abandonar la zona en un radio de 2 kilómetros. Esta es la primera alerta de este tipo fuera de Teherán y sugiere una preparación coordinada entre los aliados. Otros mercados El dólar estadounidense se fortalece frente a las principales divisas, como el EUR, el JPY, la GBP y el AUD. Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cayeron inicialmente, pero posteriormente recuperaron parte de las pérdidas. Goldman Sachs estima que el precio actual del crudo Brent (alrededor de 76-77 dólares por barril) incluye una prima de riesgo geopolítico de 10 dólares. Si bien su escenario base supone una caída a 60 dólares por barril para el cuarto trimestre, advierten que un conflicto entre Estados Unidos e Irán podría impulsar los precios por encima de los 90 dólares. Unas perturbaciones más graves podrían impulsar los precios aún más. El PIB de Nueva Zelanda creció un 0,8% intertrimestral en el primer trimestre, superando las previsiones y saliendo de la recesión técnica. La cifra interanual se mantuvo negativa (-0,7%), pero fue mejor de lo esperado, impulsada principalmente por el vigor de las exportaciones. A pesar de los datos positivos, el dólar neozelandés muestra poca fluctuación. En mayo, Australia perdió 2.500 empleos, mientras que se esperaba una creación de 25.000. Sin embargo, el empleo a tiempo completo aumentó significativamente, con pérdidas limitadas a empleos temporales, lo que suavizó la reacción del mercado. La tasa de desempleo se mantuvo estable en el 4,1%. Es poco probable que este informe impida que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) recorte los tipos de interés en julio, y los mercados siguen descontando una alta probabilidad de un recorte. Se espera que el Banco Nacional Suizo (BNS) en su reunión de hoy recorte los tipos de interés en 25 puntos básicos para contrarrestar la deflación. Mientras tanto, es probable que el Banco de Inglaterra (BoE) mantenga los tipos sin cambios, aunque la división de votos podría ofrecer pistas sobre la futura dirección de la política monetaria.

