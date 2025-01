Hoy se publica el IPC en Estados Unidos

Los mercados se enfrentan a un día crucial, ya que los inversores esperan las lecturas de inflación de las principales economías, con los datos del IPC de Estados Unidos ocupando el centro del escenario en medio de las cambiantes expectativas de recorte de tipos. Los índices asiáticos cerraron con ligeras subidas mientras que los futuros europeos apuntan a una apertura con movimientos suaves. El calendario económico presenta las lecturas de inflación del Reino Unido, Francia y España antes del crucial informe del IPC de EE. UU., que podría influir en la trayectoria de los tipos de la Reserva Federal para 2025. Las previsiones sugieren que la inflación general de EE. UU. puede subir hasta el 2,9% desde el 2,7%, mientras que se espera que la inflación subyacente se mantenga estable en el 3,3%. Varios miembros de la Fed, incluidos Kashkari y Williams, tienen previsto hablar durante el día de hoy, lo que podría ofrecer nuevas perspectivas sobre la dirección de la política monetaria. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil A esto hay que sumar que los principales bancos estadounidenses, incluidos JPMorgan, Citigroup y Wells Fargo, dan inicio a la temporada de resultados del cuarto trimestre, lo que proporciona un indicador importante de las condiciones económicas. Esto ocurre mientras el dólar se estabiliza por debajo de máximos de dos años y los rendimientos de los bonos del Tesoro retroceden. Por su parte, los precios del petróleo alcanzan máximos de los últimos cuatro meses por el impacto de las sanciones rusas. Publicaciones macroeconómicas 08:00 - Inflación en Reino Unido 08:45 - Inflación en Francia 09:00 - Inflación en España 11:00 - Producción industrial en la eurozona 14:30 - Inflación en Estados Unidos 14:30 - Informe económico de Canadá 16:30 - Informe de petróleo de la AIE Discursos de banqueros centrales 09:00 - Luis de Guindos, vicepresidente del BCE 16:00 - Neel Kashkari de la Reserva Federal habla sobre las perspectivas económicas 17:00 - John Williams de la Reserva Federal analiza la política monetaria Presentaciones trimestrales Antes de la apertura de Wall Street : JPMorgan Chase (JPM)

Citigroup (C)

Wells Fargo (WFC)

BlackRock (BLK)

Bank of New York Mellon (BK)

