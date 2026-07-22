Iberdrola acaba de presentar sus resultados del primer semestre del año, con un beneficio neto reportado de 4.336 millones de euros, un 21,7% más que en el mismo periodo de 2025, impulsado por la plusvalía derivada del cierre de la venta de su negocio en México. Descontando ese efecto extraordinario, el beneficio neto ajustado (la métrica que la compañía y el mercado utilizan como referencia de la marcha recurrente del negocio) se situó en 3.564,9 millones de euros, un 7,8% más que un año antes (un 14% excluyendo el impacto del tipo de cambio). La diferencia entre ambas cifras, unos 771 millones de euros, corresponde en gran parte a la plusvalía por la venta de Iberdrola México al grupo Cox, cerrada el pasado 24 de abril. Las acciones de Iberdrola retroceden en la apertura del Ibex 35.

Cifras clave de los resultados de Iberdrola

El resto de la cuenta de resultados de Iberdrola confirma que el impulso de fondo del grupo sigue viniendo del negocio regulado:

EBITDA ajustado: 8.050 millones de euros, +7,4% interanual, con el negocio de Redes como principal motor al elevar su contribución un 13%, mientras que Generación y Clientes creció solo un 1%.

Redes: el avance responde al crecimiento de la base de activos regulados, las revisiones tarifarias y la entrada en vigor de nuevos marcos regulatorios en Reino Unido, Estados Unidos, Brasil y España.

Generación y Clientes: el modesto +1% se apoya en la mayor producción renovable en Reino Unido y Estados Unidos y en la mejora de los márgenes comerciales durante el segundo trimestre, que compensaron unos precios eléctricos más bajos en algunos mercados europeos.

Inversión total: 7.010 millones de euros , +25% interanual, con cerca de dos terceras partes (4.384 millones, +42%) dirigidas a Redes y 2.234 millones a renovables.

, +25% interanual, con cerca de dos terceras partes (4.384 millones, +42%) dirigidas a Redes y 2.234 millones a renovables. Base de activos regulados (RAB): roza los 55.000 millones de euros, +11% interanual, reforzando su peso como principal motor de crecimiento del grupo.

Capacidad renovable: 1.594 MW nuevos incorporados en el semestre, 2.200 MW en construcción y una previsión de 2,1 GW adicionales para el segundo semestre.

Deuda neta ajustada: 54.000 millones de euros a 30 de junio, con una liquidez superior a 21.500 millones, suficiente para cubrir cerca de 22 meses de necesidades financieras.

Retribución al accionista: 0,685 euros brutos por acción con cargo a 2025 (4.500 millones de euros en total, un 12% más que lo abonado con cargo a 2024), de los que 0,427 euros se distribuyen en julio.

El beneficio aumenta a nivel interanual, pero retrocede respecto al primer trimestre

El salto del beneficio reportado en el segundo trimestre se explica casi por completo por la contabilización de la plusvalía de México, cuya venta se cerró el 24 de abril, ya dentro del segundo trimestre. En cambio, el beneficio ajustado (limpio de ese efecto) retrocede casi un 9% respecto al primer trimestre, un patrón habitual en el sector eléctrico, donde el primer trimestre suele concentrar mayor consumo estacional y ajustes tarifarios más favorables. El repunte del ritmo inversor (+59% trimestral) es coherente con lo señalado por la propia compañía sobre una aceleración de las inversiones de cara a la segunda mitad del año, mientras que la deuda neta ajustada aumentó unos 3.700 millones de euros en el trimestre, hasta los 54.000 millones, frente a los 50.300 millones proforma de cierre de marzo.

México, Caruna y Neoenergía: el trimestre de las operaciones corporativas para Iberdrola

El segundo trimestre estuvo marcado por movimientos corporativos relevantes que ayudan a entender tanto el salto del beneficio reportado como la hoja de ruta de la compañía:

Venta de Iberdrola México : el cierre de la operación con el grupo mexicano Cox se completó el 24 de abril de 2026 por 4.000 millones de dólares (unos 3.413-3.414 millones de euros), cubriendo 2.600 MW de capacidad instalada (1.368 MW de ciclo combinado/cogeneración y 1.232 MW eólico-solar) junto con la actividad comercial y la cartera de proyectos.

: el cierre de la operación con el grupo mexicano Cox se completó el 24 de abril de 2026 por 4.000 millones de dólares (unos 3.413-3.414 millones de euros), cubriendo 2.600 MW de capacidad instalada (1.368 MW de ciclo combinado/cogeneración y 1.232 MW eólico-solar) junto con la actividad comercial y la cartera de proyectos. Compra de Caruna : durante el semestre, Iberdrola anunció la adquisición del 80% de la distribuidora finlandesa Caruna, la mayor eléctrica de distribución de Finlandia, en una operación valorada en unos 5.000 millones de euros de valor de empresa, con un desembolso para Iberdrola de aproximadamente 2.000 millones de euros por su participación.

: durante el semestre, Iberdrola anunció la adquisición del 80% de la distribuidora finlandesa Caruna, la mayor eléctrica de distribución de Finlandia, en una operación valorada en unos 5.000 millones de euros de valor de empresa, con un desembolso para Iberdrola de aproximadamente 2.000 millones de euros por su participación. Neoenergía: a principios de mayo, Iberdrola completó la compra del 2% restante de su filial brasileña Neoenergía, alcanzando el control total de la compañía.

Este triple movimiento (salida de México, entrada en el negocio regulado finlandés y consolidación plena de Brasil) confirma la estrategia de rotación de activos que Iberdrola viene ejecutando desde hace varios ejercicios: desinvertir en negocios de generación convencional o de menor previsibilidad regulatoria para reforzar su exposición a redes eléctricas reguladas en geografías con calificación crediticia elevada.

Iberdrola reafirma sus objetivos para 2026

Con estas cifras sobre la mesa, Iberdrola reafirmó sus objetivos para el conjunto de 2026: un crecimiento del beneficio neto ajustado superior al 8% (mejorado desde la guía inicial de aproximadamente el 6% fijada a comienzos de año), lo que (tomando como base los 6.231 millones de beneficio neto ajustado de 2025) apuntaría a un resultado ajustado en el entorno de los 6.700-6.730 millones de euros para el conjunto del ejercicio. Incluyendo la plusvalía de México, Iberdrola encara la posibilidad de situar su beneficio neto reportado “en el entorno de los 7.000 millones de euros o más” en 2026.

Las cifras presentadas hoy también superan, en general, las estimaciones que el consenso de mercado ponía sobre la mesa. Se esperaba un EBITDA ajustado de entre 7.858 y 7.996 millones de euros (frente a los 8.050 millones reales) y una deuda neta de aproximadamente 54.000 millones (prácticamente en línea con el dato final). En beneficio neto, el escenario principal del mercado contaba con 3.357 millones-3.459 millones de euros, ambos límites superados por el resultado real de 3.564,9 millones.

Opinión de XTB España sobre los resultados de Iberdrola: crecimiento de calidad, pero con matices

Lo más relevante de estos resultados no es tanto el titular del beneficio reportado (inflado, como es sabido, por un ingreso extraordinario y no recurrente ligado a la venta de México) sino la solidez del negocio subyacente. Que el EBITDA de Redes crezca un 13% en un semestre marcado por subidas de tipos de interés y una notable actividad inversora confirma que la apuesta de Iberdrola por el negocio regulado sigue siendo su activo más defendible: es previsible, cuenta con marcos tarifarios que reconocen la inversión realizada y opera en su mayoría en geografías con calificación crediticia sólida (Reino Unido, Estados Unidos, España). El contraste con el desempeño de Generación y Clientes, que apenas crece un 1%, recuerda sin embargo que la parte más expuesta a precios de mercado y climatología del grupo sigue siendo mucho más volátil, y que buena parte del “más 1%” se explica por la mejora de márgenes comerciales en el segundo trimestre más que por un repunte estructural de la demanda o los precios.

Otro matiz a tener en cuenta es la caída de casi un 9% del beneficio ajustado en el cálculo trimestral propio del segundo trimestre respecto al primero. Aunque esta cifra es coherente con la estacionalidad habitual del negocio eléctrico regulado, donde el primer trimestre suele ser estructuralmente más fuerte. Lo que sí resulta indiscutible es el ritmo inversor: con cerca de 4.300 millones de euros invertidos en un solo trimestre y una deuda que ha crecido casi 3.700 millones en tres meses hasta los 54.000 millones, Iberdrola está ejecutando el tramo más intenso de su plan de inversiones justo cuando el mercado empieza a descontar un entorno de tipos algo más favorable para financiar proyectos de capital intensivo como los parques eólicos marinos o la expansión de redes en Estados Unidos. La disciplina en la ejecución de este pipeline (y no tanto el impacto puntual de la venta de México) será lo que determine si la compañía logra cumplir su objetivo de superar el 8% de crecimiento en beneficio ajustado de cara a 2026 y consolidar su hoja de ruta hacia los 21.000 millones de euros de beneficio acumulado que se ha marcado hasta 2028.

Las acciones de Iberdrola retroceden alrededor de medio punto porcentual en estos momentos. En el acumulado del año, no obstante, las acciones de Iberdrola suben más de un 13%.

¿Cómo comprar acciones de Iberdrola?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Iberdrola (IBE1.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.