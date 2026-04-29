Iberdrola, el líder energético español, especializado en renovables y comercialización de energía, ha presentado hoy sus resultados del primer trimestre. Las cifras han estado en línea con las estimaciones del consenso, pero, aun así, no han tenido una buena acogida en el mercado, donde las acciones de Iberdrola están cayendo un 1,6%.

La compañía ha mostrado cómo se ha desenvuelto en un periodo marcado por la incertidumbre derivada del conflicto en Oriente Medio. No ha habido grandes sorpresas en ninguna de las cuentas, pero la mayoría se ha situado ligeramente por encima del año anterior gracias al impulso de la demanda en varias geografías. Además, la firma ha anunciado una mejora del guidance del beneficio neto, que pasa de un crecimiento esperado del 6 % al 8%. Aun así, las acciones de Iberdrola están cotizando en negativo. ¿Qué nos dicen los resultados?

Resultados de Iberdrola: impacto del tipo de cambio, pero crecimiento subyacente positivo

Las ventas del trimestre de Iberdrola se han situado en 12.018 millones de euros, en línea con el consenso y ligeramente por debajo del año pasado (–0,7 % vs consenso y –0,3 % interanual). A nivel operativo, la compañía también registró un descenso en el margen bruto, que pasó del 54 % al 53 %.

La principal razón de que estas cuentas no superaran a las del año pasado ha sido el efecto divisa, con depreciaciones del dólar, la libra esterlina y el real brasileño.

Sin embargo, si se excluye el impacto del tipo de cambio, Iberdrola señala que tanto los ingresos como el beneficio bruto habrían crecido alrededor del 3%, lo que indica que no existe una debilidad estructural en el negocio, sino un efecto monetario adverso.

El EBITDA y beneficio neto se sitúa por encima del año anterior

En las métricas más seguidas por los inversores, el comportamiento de Iberdrola ha sido positivo.

El EBITDA ajustado alcanzó los 4.067 millones, superando el trimestre anterior y creciendo un 2,4 % interanual, aunque quedó un 1,8 % por debajo del consenso.

El beneficio neto ajustado fue la partida más destacada, con un crecimiento del 11,4 % respecto al mismo trimestre del año pasado.

A nivel geográfico, la gran novedad ha sido la mejora de Reino Unido, tanto en redes como en renovables y clientes, con incrementos de doble dígito en EBITDA. En el lado más débil encontramos a Estados Unidos, donde la menor producción eólica e hidroeléctrica lastró el EBITDA del segmento de generación y clientes.

Tabla de cuentas trimestrales ajustadas. Fuente: Presentación 1 T 26 Iberdrola

Resultados oficiales vs ajustados: el impacto de la venta de México

Aunque este análisis se centra en las cifras ajustadas, las cuentas oficiales, es decir, sin ajustes comparables, se han visto afectadas por la venta del negocio en México y por impactos extraordinarios en Estados Unidos.

Esto explica la caída del 15% en ventas frente al mismo trimestre del año pasado. Aun así, la compañía insiste en que la evolución subyacente del negocio es sólida y que la mejora del guidance refleja confianza en la trayectoria del año.

Dividendo al alza: Iberdrola refuerza su atractivo para el inversor

Además de presentar sus cifras del trimestre, Iberdrola ha anunciado un aumento del dividendo del 6,3% respecto a 2024, alcanzando una remuneración total de 0,68 euros por acción.

El pago de 0,427 euros se suma al primer dividendo de 0,253 euros, con la posibilidad de añadir un dividendo extraordinario de 0,005 euros si se alcanza un determinado nivel de participación en la junta de accionistas.

En un entorno de tipos relativamente bajos, esta política de retribución refuerza el atractivo de la compañía frente a la renta fija.

Iberdrola presenta unos resultados sólidos y muestra resiliencia ante la volatilidad energética

En resumen, Iberdrola ha presentado unos resultados sólidos y sin sobresaltos, donde lo más relevante no es la sorpresa, sino la consistencia. El aumento del beneficio neto ajustado frente al trimestre anterior y la revisión al alza del guidance, del 6% al 8%, refuerzan la idea de que la compañía está ejecutando con precisión su plan de centrarse en geografías con mayor certidumbre regulatoria, tras la venta de su negocio en México. Demostrando una mejora en eficiencia operativa en un entorno marcado por la inestabilidad geopolítica y la volatilidad del crudo. A ello se suma un mensaje optimista para el accionista, un incremento del dividendo del 6,3%, hasta 0,68 euros por acción, con la posibilidad de un pago extraordinario adicional de 0,005 euros si se alcanza el objetivo de participación en la junta.

En un contexto de tipos relativamente bajos y búsqueda de rentabilidad estable, Iberdrola refuerza su atractivo como valor defensivo capaz de ofrecer crecimiento ajustado, resiliencia y una política de retribución cada vez más competitiva.

A pesar de la caída registrada en la jornada de hoy, las acciones de Iberdrola suben más de un 6% en lo que llevamos de este 2026.

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