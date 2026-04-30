Indra ha presentado hoy unos resultados extraordinarios correspondientes al primer trimestre de 2026, consolidando la trayectoria de crecimiento acelerado que inició en 2025. La multinacional española de tecnología y defensa ha registrado un beneficio neto de 76 millones de euros entre enero y marzo, lo que representa un incremento del 28% respecto a los 59 millones obtenidos en el mismo período del año anterior. Este crecimiento se atribuye principalmente a la mejora operativa del grupo, consolidando la trayectoria positiva iniciada el año anterior.

Sin embargo, las acciones de Indra retroceden casi un 3% en estos momentos, debido a las dudas que genera ver como la partida de deuda se ha multiplicado, pasando de 129 a 855 millones de euros. Además, las ventas comparables han caído un 10% con respecto al consenso de lo que esperaba el mercado (1.344,1 vs 1.488,9 millones). Pese a ello, esta facturación registró un sólido crecimiento del 15,2% frente a los 1.164 millones del primer trimestre de 2025. ¿Qué nos dicen los resultados de Indra?

Crecimiento sostenido del negocio

Los resultados del primer trimestre de Indra reflejan la solidez del modelo de negocio en un contexto favorable para el sector de defensa y tecnología en Europa. Este desempeño se enmarca en una estrategia que permitió a la compañía superar todos sus objetivos en 2025, cuando alcanzó un beneficio neto anual de 436 millones de euros, un 57% más que en 2024, lo que le permitió dispararse un 170% en bolsa. El fuerte crecimiento del negocio de Defensa se ha consolidado como el principal motor de la expansión de la compañía.

Cartera de pedidos récord

Uno de los hitos más destacables es el crecimiento exponencial de la cartera de pedidos, que ha superado la barrera de los 20.000 millones de euros, alcanzando específicamente los 20.334 millones. Esta cifra contrasta con los 16.083 millones registrados al cierre de 2025, que ya representaban un incremento del 122% respecto al ejercicio anterior. En comparación con el mismo trimestre del año anterior, que finalizó en los 8.003 millones, este parámetro muestra un crecimiento extraordinario, evidenciando la fuerte demanda de los servicios de defensa y tecnología de Indra.

Desempeño por divisiones de Indra

La división de Defensa lidera el crecimiento con un espectacular incremento del 33% en sus ingresos durante el trimestre. Gestión del Tráfico Aéreo (ATM) ha mostrado también una evolución muy positiva con un avance del 17% en facturación. Minsait, la filial tecnológica, registró un crecimiento más moderado del 1%, igual que la división de Movilidad. El negocio de Espacio casi quintuplicó sus ingresos, convirtiéndose en una de las áreas con mayor dinamismo relativo.

Perspectivas de Indra para 2026

Indra mantiene unas previsiones muy ambiciosas para el conjunto de 2026, con una guía que supera en al menos un 17% los objetivos establecidos en su Plan Estratégico Leading the Future 2024-2026. La compañía espera alcanzar ingresos superiores a 7.000 millones de euros en moneda local, un EBIT reportado por encima de 700 millones de euros, y un flujo de caja libre superior a 375 millones de euros. Estas proyecciones reflejan la confianza de la dirección en mantener la trayectoria de crecimiento acelerado impulsada por el aumento del gasto en defensa y la digitalización tecnológica en Europa.

Las acciones de Indra bajan un 2,3% tras conocer los resultados, acumulando un 2,8% de caída en lo que llevamos de año.

¿Cómo comprar acciones de Indra?

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