Informe de materias primas: el petróleo acusa la decisión de la OPEP

Los precios de las principales materias primas cotizan de forma dispar. El petróleo retrocede tras el anuncio de la OPEP y sus aliados de aumentar la producción, mientras que el oro aumenta ante la incertidumbre que asola a la economía estadounidense. El gas natural y el café, por su parte, también cotizan en positivo. Petróleo La OPEP+ acordó aumentar la producción de crudo en casi 550.000 barriles diarios (bpd) en septiembre, restableciendo por completo la producción tras los recortes voluntarios previos. Cabe destacar que la producción de la OPEP+ aún se encuentra teóricamente limitada debido a la caída de la demanda causada por la pandemia de COVID-19. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Bloomberg Intelligence sugiere que con los actuales aumentos de producción de la OPEP+, el superávit de oferta global podría alcanzar hasta 1 millón de bpd para fines de año.

Al mismo tiempo, ha surgido preocupación por una posible reducción del suministro disponible de Rusia. Donald Trump ha amenazado a India con aranceles más altos si continúa comprando crudo ruso.

Donald Trump declaró que si no se acuerda un alto el fuego entre Rusia y Ucrania para el viernes, se impondrán aranceles a los países que compren petróleo crudo ruso. Trump había amenazado previamente con que dichos aranceles podrían alcanzar el 100 %. Sin embargo, no está claro si esto se aplicaría a países enteros o directamente a las empresas que importan petróleo ruso. Actualmente, los principales importadores de petróleo ruso son China, India y Turquía.

En ausencia de perturbaciones relacionadas con Rusia o Irán, un superávit en el mercado del petróleo crudo podría causar una mayor presión a la baja sobre los precios, especialmente con una posible desaceleración del crecimiento de la demanda debido a las restricciones comerciales.

Si el suministro se ve interrumpido por aranceles o sanciones importantes, no se puede descartar que los precios vuelvan a superar los 70 dólares por barril. La OPEP+ ha restablecido la producción tras los recortes voluntarios un año antes de lo previsto. Cabe recordar que los recortes actuales relacionados con la COVID-19, de 1,6 a 2 millones de barriles diarios, también expirarán en septiembre de 2026. Fuente: Bloomberg Finance LP En el primer semestre del año, el balance del mercado petrolero no fue tan desfavorable para los precios como Bloomberg Intelligence previó inicialmente. Sin embargo, la firma ahora indica que el superávit podría superar el millón de bpd en el segundo semestre. Fuente: Bloomberg Intelligence La producción de la OPEP está aumentando, pero no tan rápido como lo sugieren las suposiciones sobre la recuperación de la producción tras los recortes voluntarios. La capacidad de producción sobrante en la OPEP sigue siendo alta. Fuente: Bloomberg Finance LP La estacionalidad a corto y mediano plazo indica una consolidación en el mercado del crudo en las próximas semanas. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Los envíos marítimos desde puertos rusos a países asiáticos ascienden a aproximadamente 3 millones de bpd. Fuente: Bloomberg Finance LP En las últimas semanas, se ha observado un aumento significativo de las posiciones cortas especulativas en el petróleo WTI. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Oro Tras la publicación de los datos del mercado laboral de EE.UU., que aumentaron la incertidumbre sobre la economía estadounidense, el precio del oro subió más de un 3%, volviendo a superar los 3.300 dólares la onza. Las expectativas de recortes en las tasas de interés han aumentado significativamente, y ahora se ha descontado una probabilidad superior al 90% de que haya un recorte en la reunión de septiembre.

Ante la incertidumbre sobre el crecimiento económico estadounidense, la inflación y la independencia de la Reserva Federal, Citi ha elevado su previsión del precio del oro a tres meses de 3.300 a 3.500 dólares. La previsión para un horizonte temporal superior a tres meses se ha elevado de un rango de 3.100-3.500 dólares a 3.300-3.600 dólares

La demanda de oro en el segundo trimestre cayó significativamente, principalmente debido a una disminución interanual del 14% en la demanda de joyería, que totalizó 356 toneladas.

La demanda total, excluyendo las transacciones extrabursátiles (OTC), fue de 1.079 toneladas, el nivel más bajo desde el segundo trimestre de 2024. Al mismo tiempo, la demanda de inversión, así como la de ETF y bancos centrales, se mantiene alta, aunque ligeramente inferior a la del año pasado o del trimestre anterior. El mercado está volviendo de un ligero déficit a un superávit trimestral de alrededor de 170 toneladas, un dato habitual en los últimos años. Los especuladores han disminuido ligeramente sus posiciones largas en oro, reduciendo significativamente sus tenencias. La consolidación de precios continúa y ya supera la duración de la consolidación ocurrida a finales de 2024 y principios de 2025. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB La demanda, excluyendo OTC, ha caído drásticamente en comparación con el último trimestre, pero es ligeramente superior a la del segundo trimestre de 2024. Fuente: Bloomberg Finance LP, WGC, XTB La suma acumulada de cuatro trimestres de la demanda de bancos centrales, demanda de inversión y ETF ha alcanzado las 2.600 toneladas, el nivel más alto de la historia, lo que justifica los altos precios. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB La cantidad de oro en ETFs está creciendo claramente. Sin embargo, en términos de valor, estas cifras son significativamente mayores que en 2020. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Gas Natural Los precios del gas natural siguen bajo presión, en gran medida debido a un consumo menor al esperado durante la temporada de refrigeración. En los últimos días, el consumo de gas de las centrales eléctricas a gas ha caído por debajo de la media de los últimos cinco años.

Ahora los inventarios están aumentando nuevamente a un ritmo algo más rápido que el promedio de los últimos cinco años, lo que significa que los inventarios comparativos siguen aumentando.

Un aumento significativo en la producción de gas de EE. UU., junto con un aumento en el número de plataformas de perforación activas, significa que el potencial de una mayor acumulación de excedentes en el mercado del gas sigue siendo muy alto.

El lunes, la producción alcanzó los 108,1 bcfd, un 3,5% más interanual, mientras que la demanda fue de 74,2 bcfd, una caída del 8% interanual. Las posiciones especulativas netas en gas se mantienen elevadas, pero el número de posiciones cortas ha aumentado ligeramente tras la consolidación de las últimas semanas. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Los inventarios comparativos siguen creciendo (eje invertido), lo que no justifica un repunte de precios relacionado con la estacionalidad. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El consumo de gas de las centrales eléctricas (segundo gráfico) se sitúa temporalmente por debajo de la media de los últimos cinco años. Se prevén temperaturas ligeramente más altas próximamente, por lo que esta podría ser la última oportunidad para que los precios suban durante el verano. En septiembre, los posibles cambios de precios dependerán de las evaluaciones del consumo de gas al inicio de la temporada de calefacción. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB La semana pasada, la producción de gas natural volvió a alcanzar un máximo histórico. El número de plataformas de perforación activas utilizadas para la extracción de gas está aumentando claramente. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Los precios del gas natural no están experimentando actualmente los aumentos estacionales que se han observado en los últimos años y a largo plazo. Fuente: Bloomberg Finance LP Café Las mayores expectativas sobre las cosechas de café en las próximas temporadas están ejerciendo más presión sobre los precios del mercado mundial. Un factor importante para el café también será la situación de los aranceles a Brasil, que podrían provocar la suspensión de las importaciones de café estadounidense. Trump indica que si se desestima el caso contra el expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado, no se impondrán aranceles severos a Brasil.

Vale la pena señalar que Brasil es uno de los pocos países con los que Estados Unidos tiene un superávit comercial.

Donald Trump ha amenazado a Brasil con aranceles del 50% por motivos políticos.

Brasil es actualmente el mayor proveedor de café de Estados Unidos.

La cosecha en Brasil ya está completa en un 90%. El promedio de los últimos cinco años indica que, a estas alturas, debería estar completa en un 84%.

Sin embargo, se proyecta que la producción de café en Brasil para la temporada 25/26 sea de 63,9 millones de sacos, una disminución interanual del 2,1 %. Este pronóstico de la Academia de Comercio del Café se basa en una encuesta a 622 caficultores en Brasil.

Según un informe del USDA, se espera que la producción de café en la temporada 2025/2026 sea 4,3 millones de sacos mayor que en la temporada anterior, debido principalmente a un repunte de la producción en Asia y África. Las posiciones largas han dejado de caer, pero los especuladores están empezando a acumular posiciones cortas cada vez más grandes. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El sobreprecio en EE. UU. respecto al precio en Brasil alcanzó un récord de casi 40 dólares por bolsa, el más alto en más de una década. El aumento de los precios en EE. UU. en comparación con Brasil se debió al temor a los aranceles estadounidenses. Actualmente, Brasil enfrenta la amenaza de un arancel del 50%, lo que podría provocar un colapso en las importaciones de café de esta región del mundo. Fuente: Bloomberg Finance LP Se espera un aumento de la producción en países asiáticos y africanos. El USDA estima teóricamente que el mercado registrará superávit por segunda temporada consecutiva. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

