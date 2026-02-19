Washington ha dado un paso más, y parece que podría ser el definitivo, al movilizar una gran cantidad de aviones militares, reforzando la presión sobre el régimen del ayatolá. Parece que la negociación entre Irán y Estados Unidos ha encallado y los mercados reaccionan con contundencia ante el aumento del riesgo de una nueva guerra.

La acumulación de activos militares estadounidenses en Oriente Medio ha devuelto la tensión con Irán al centro del tablero estratégico. Portaaviones en movimiento, aviones de reabastecimiento cruzando el Atlántico y sistemas de defensa desplegándose en bases clave no son solo gestos tácticos: son señales que el mercado interpreta antes incluso de que se dispare el primer misil. En el mundo actual, la guerra no empieza con una explosión. Empieza con un movimiento en el precio del petróleo.

El petróleo como detonador sistémico

Irán no es simplemente otro productor de crudo. Es un actor central en el equilibrio energético global. Más allá de su propia producción, su posición geográfica le otorga una influencia crítica sobre el Estrecho de Ormuz, la arteria por la que transita aproximadamente un tercio del petróleo transportado por vía marítima en el mundo.

Un conflicto abierto —o incluso la amenaza creíble de uno— podría alterar el flujo energético regional. No sería necesario un cierre total del estrecho para provocar un shock: bastaría con aumentar el riesgo percibido para que el Brent se dispare.

Y ahí comienza la cadena de transmisión global: un petróleo más caro, genera inflación más persistente, lo cual hace que los bancos centrales tengan un tono más restrictivo que endurezcan las condiciones financieras y generen un menor crecimiento.Lo que en apariencia es una escalada regional puede convertirse en un evento macroeconómico global.

El crudo registró su mayor salto diario desde octubre tras conocerse que una intervención militar estadounidense podría producirse antes de lo previsto. El Brent ya cotiza por encima de los 70 dólares y el WTI supera los 65, niveles que incorporan una prima geopolítica creciente.

La tensión se produce, además, en un momento en que los inventarios de crudo en Estados Unidos han comenzado a descender y Rusia muestra señales de desaceleración en su producción

El margen de seguridad del mercado energético es menor de lo que parece.

Japón: el eslabón financiero inesperado

Uno de los países más vulnerables ante un shock energético es Japón. Importa cerca del 90% de la energía que consume y depende estructuralmente de los mercados internacionales para sostener su estabilidad energética.

Un repunte brusco del petróleo elevaría la inflación japonesa en un momento delicado. Si eso obligara al Banco de Japón a tolerar mayores rendimientos en su deuda soberana, el impacto sería profundo.

Japón es la economía desarrollada con mayor deuda pública en proporción a su PIB. Un aumento sostenido de tipos tensionaría su sistema financiero y podría forzar a las instituciones japonesas —históricamente grandes compradoras de activos internacionales— a repatriar capital. Y aquí aparece el verdadero riesgo sistémico:

Japón es uno de los principales tenedores de bonos del Tesoro estadounidense. Una venta significativa de Treasuries presionaría al alza los rendimientos en Estados Unidos, endureciendo las condiciones financieras globales.

La tensión viajaría así desde el Golfo Pérsico hasta Wall Street.

Parte de la liquidez japonesa ha sido un soporte silencioso para los mercados internacionales durante décadas. Si esa fuente se reduce abruptamente, la volatilidad podría extenderse a renta variable, tecnología y activos alternativos.

China: el cálculo estratégico a largo plazo

En paralelo, China observa. Irán es un proveedor relevante de crudo para Pekín, y cualquier alteración en el suministro afectaría su aparato industrial. Sin embargo, China lleva décadas anticipando su vulnerabilidad energética.

Ha invertido masivamente en energías renovables, especialmente solar y eólica, no solo por razones medioambientales, sino como escudo estratégico frente a shocks externos. Ha construido reservas estratégicas de petróleo y ha consolidado acceso prioritario a crudo ruso tras las sanciones occidentales.

Además, mantiene una posición dominante en minerales de tierras raras, fundamentales para la industria tecnológica y militar global.

Esto introduce una paradoja geopolítica: intentar presionar a China a través del canal energético podría generar un shock inflacionario que afecta más a Occidente que a Pekín. La interdependencia limita la eficacia de la coerción energética tradicional.

Oro: el termómetro financiero de la guerra

En cualquier escenario de escalada militar, el comportamiento de los activos refugio se vuelve clave. El oro es el termómetro financiero del miedo.

Históricamente, los conflictos en Oriente Medio han generado:

Subidas del crudo.



Apreciación del oro.



Búsqueda de activos considerados seguros.



Episodios de volatilidad en renta variable.

El oro no solo reacciona ante la guerra. Reacciona ante la inflación, la incertidumbre monetaria y la erosión de confianza en la deuda soberana. Si un shock petrolero prolongado obligara a los bancos centrales a mantener tipos elevados mientras el crecimiento se desacelera, el atractivo del oro aumentaría como cobertura frente a un entorno de estanflación.

En ese contexto, no se trataría únicamente de una cobertura geopolítica, sino de una cobertura sistémica.

El equilibrio frágil del sistema global

El verdadero riesgo de una guerra con Irán no es únicamente militar. Es estructural.

Un conflicto podría:

Disparar la energía.



Reavivar presiones inflacionarias globales.



Tensar el mercado de deuda japonés.



Afectar al mercado de bonos estadounidense.



Incrementar la volatilidad en activos de riesgo.



Reforzar el papel del oro como reserva de valor.



En un sistema altamente interconectado, los shocks no permanecen localizados. La globalización financiera ha creado una paradoja: cuanto mayor es la interdependencia, más difícil resulta aislar el impacto de una crisis. Debilitar a una potencia energética sin desestabilizar el conjunto del sistema es cada vez más complejo.

Oriente Medio sigue siendo una región estratégica. Pero hoy el campo de batalla decisivo no está solo en el terreno militar, sino en los mercados energéticos, en las curvas de tipos y en la confianza global.

La guerra, si llega, no se librará únicamente con misiles. Se librará en el precio del petróleo, en el rendimiento de los bonos y en el valor del oro.

Y sus efectos no se limitarán a la región. Serán globales.