No es ninguna novedad que uno de los sectores más afectados por el conflicto en Oriente Medio han sido las aerolíneas. Independientemente de la geografía, ya sea americana o europea, todas se han visto expuestas a un aumento radical en el precio del jet fuel.

Dado que el combustible es uno de los mayores gastos de una compañía aérea, cualquier subida erosiona notablemente los márgenes, provoca incrementos en los precios de los billetes y, en teoría, frena la demanda de vuelos.

Sin embargo, en medio de este escenario de volatilidad e incertidumbre, donde las aerolíneas se han desplomado desde el inicio de la guerra, una de ellas logró registrar ayer una subida del 7% en bolsa.

Esa compañía es Delta Air Lines, que ayer sorprendió a sus inversores mostrando una resiliencia inesperada ante el tenso panorama geopolítico.

Delta Air Lines presenta unos resultados sólidos y un guidance mejor de lo esperado

Delta presentó ayer sus resultados de 2025 y su guidance para 2026. La aerolínea sorprendió al mercado al mejorar su previsión para el primer trimestre de 2026, incluso en un contexto dominado por un aumento extraordinario del coste del combustible.

La compañía elevó su previsión de ingresos hasta un crecimiento de high single digits, entre el 7% y el 9%, lo que supone alcanzar entre 13.900 y 14.200 millones de dólares. La clave está en una aceleración de las reservas en marzo, tanto en viajes de ocio como corporativos, lo que demuestra que la demanda sigue siendo sólida a pesar del encarecimiento de los costes.

Además, Delta mantiene su previsión de beneficios dentro del rango inicial, señal de que absorberá parte del impacto sin deteriorar de forma significativa sus márgenes.

Un impacto histórico: 400 millones de dólares adicionales en combustible solo en marzo

El principal desafío del trimestre es un shock de combustible, que afecta especialmente a las aerolíneas estadounidenses, ya que suelen tener menores niveles de cobertura ante shocks energéticos como el actual.

Delta estima que solo en marzo el coste del jet fuel aumentó en 400 millones de dólares, después de que su precio prácticamente se duplicara. La causa directa es la guerra en Oriente Medio, que ha alterado por completo el mercado energético. Desde finales de febrero, Estados Unidos e Israel han intensificado los bombardeos sobre Irán, mientras el Estrecho de Ormuz , por donde transita una quinta parte del petróleo mundial, permanece prácticamente cerrado.

A esto se suma la reducción de producción en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, lo que ha impulsado el Brent por encima de los 100 dólares.

Más presión: costes operativos al alza por clima, rutas más largas y disrupciones

El combustible no es el único frente abierto. Delta Air Lines anticipa que sus costes unitarios no relacionados con combustible crecerán a mid‑single digits interanual.

Las razones son múltiples: menor capacidad por tormentas invernales, operaciones más caras debido a rutas más largas para evitar zonas de guerra y disrupciones operativas, incluido un ground stop de la FAA que afectó a vuelos hacia Atlanta.

La combinación de estos factores crea un entorno de presión sobre los márgenes, incluso con una demanda robusta.

Las acciones de Delta Air Lines suben, pero el año sigue siendo desafiante

Los inversores interpretan que la demanda es más fuerte de lo esperado y que el shock del combustible, aunque significativo, podría ser transitorio.

La resiliencia de Delta contrasta con la fragilidad del sector en su conjunto. Además, el volumen de negociación de sus bonos se multiplicó por cuatro, señal de un reposicionamiento institucional ante el nuevo escenario.

Este optimismo, unido a la percepción de que el Brent, aunque por encima de los 100 dólares, no está mostrando una volatilidad excesiva al alza, y a la esperanza de que el conflicto no se prolongue demasiado, provocó un efecto contagio en otras aerolíneas estadounidenses:

American Airlines: +3,22%

United Airlines: +3,22%

S&P 500 Passenger Airlines: +4,3%

Y hoy ese sentimiento positivo también se nota en Europa:

Air France-KLM: +1,8%

Lufthansa: +2%

Wizz Air: +1,8%

IAG: +2,1%

Un sector condicionado por la geopolítica y la energía

El contexto global para la aviación es extremadamente complejo. Las rutas deben desviarse para evitar zonas de guerra, los costes de combustible se han disparado y la duración del conflicto en Irán sigue siendo incierta. Existe el riesgo de que los precios de los billetes suban y se mantengan elevados si la situación en Ormuz no se estabiliza antes de la temporada alta de verano.

Delta Air Lines afirma estar bien posicionada para navegar este entorno, aunque mantiene flexibilidad para ajustar capacidad si los precios del combustible continúan elevados. La compañía combina una demanda sorprendentemente fuerte con costes extraordinariamente altos y una presión operativa creciente. A esto se suma una reorganización interna que redefine su liderazgo en un momento crítico.

La mejora del guidance muestra solidez financiera, pero el sector aéreo entra en una fase donde la geopolítica y la energía vuelven a ser los factores dominantes. Delta intenta posicionarse como la aerolínea estadounidense mejor preparada para absorber este nuevo shock.

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