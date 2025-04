La economía de China sigue creciendo pese a los aranceles

La economía de China sigue mostrando una gran fortaleza en este 2025 a pesar del ruido creado con la guerra arancelaria. La economía del gigante asiático ha crecido un 5,4% en el primer trimestre del año, gracias principalmente al crecimiento en las exportaciones y los subsidios al consumidor. Las exportaciones impulsan la economía de China Ante las presiones deflacionarias derivadas de la débil demanda de los hogares, las autoridades chinas se han apoyado en la manufactura y las exportaciones para impulsar el crecimiento. El país registró un superávit comercial mundial récord el año pasado de casi un billón de dólares, a pesar de las crecientes tensiones con sus socios comerciales. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las cifras publicadas el lunes mostraron que las exportaciones en China aumentaron un 12,4% en términos de dólares en marzo con respecto al año anterior, lo que supone el mayor aumento desde octubre. Por el contrario, las importaciones cayeron un 4,3%. Tanto la producción como el consumo mostraron un impulso inesperado en marzo, antes de que entraran en vigor los enormes aranceles estadounidenses sobre los productos chinos. Sin embargo, se prevé un deterioro de la actividad económica a partir de abril. Los datos de carga de la semana pasada ya mostraban una desaceleración en el volumen de mercancías procesadas por los puertos chinos, lo que presagia un declive del comercio a medida que las empresas globales suspenden sus pedidos y reducen la producción. ¿Alcanzará la economía de China su objetivo de 2025? Sin más estímulos, China podría tener dificultades para alcanzar su objetivo oficial de crecimiento de alrededor del 5% este año. Se prevé que las exportaciones se contraigan tras contribuir a un tercio del crecimiento en 2024, mientras que la confianza empresarial y del consumidor probablemente se verá afectada por la guerra comercial. En cualquier caso, los responsables políticos han prometido respaldar con medidas de estímulo en caso de ser necesarias, financiadas por un objetivo de déficit presupuestario récord para el gobierno. Sin embargo, los economistas han revisado a la baja sus previsiones tras la guerra comercial de Trump. Morgan Stanley redujo su estimación de crecimiento del PIB de China para 2025 del 4,5 % al 4,2 % para este año. Mientras que UBS proyecta que la economía crecerá tan solo un 3,4 %, y Goldman Sachs pronostica un crecimiento del 4 %. El desempeño de la economía china este año, por tanto, dependerá en gran medida de la magnitud del estímulo que Pekín implemente y de la rapidez con la que implemente las medidas de apoyo. Un factor clave será la sostenibilidad de la recuperación de la demanda de consumo, impulsada por los subsidios para la compra de automóviles, electrodomésticos y teléfonos inteligentes. A pesar de los datos positivos, el temor a una caída de la actividad durante los próximos meses ha prevalecido esta madrugada en los mercados bursátiles del país. Las acciones chinas en Hong Kong extendieron sus pérdidas hasta un 3,3%. El yuan se mantuvo estable en 7,3297 en el mercado extraterritorial, mientras que el rendimiento de los bonos gubernamentales a 10 años cayó 2 puntos básicos, hasta el 1,63%.





