A pesar de unos resultados excepcionalmente sólidos, Palantir ha tenido dificultades recientemente para devolver su valoración a los niveles en los que cotizaba de forma habitual en 2025. Michael Burry, el legendario analista y uno de los críticos más duros de Palantir, ha aprovechado esta debilidad en la valoración de la acción. Las acusaciones de Burry son serias.

Las dudas sobre la valoración de Palantir y el renovado ataque de Michael Burry

La disputa entre Burry y Palantir no es nueva. Sin embargo, podría parecer que la iniciativa había permanecido del lado de la compañía, antes desde Denver y ahora desde Florida. Palantir ha mantenido su valoración elevada pese a las recientes correcciones, y sus resultados trimestrales siguen mostrando un crecimiento enorme, normalmente por encima de las expectativas.

Burry ha argumentado anteriormente que el modelo de Palantir no es escalable, porque cada integración se construye “a medida”, y que la empresa supuestamente no tiene sus propias soluciones de IA, sino que se apoya en productos estándar de, entre otros, OpenAI y Google. Palantir es una compañía extremadamente “cerrada”, y Burry no puede respaldar sus afirmaciones con pruebas sólidas; aun así, sostiene que la empresa es, de facto, una consultora que finge ser una compañía SaaS, que a su vez finge ser una empresa de IA. Hace unos días, sin embargo, publicó nuevos análisis en los que afirma no solo que el modelo de negocio es subóptimo o que la valoración es irrealista, sino que existe fraude contable.

Un crecimiento complejo, contratos grandes y la alternativa más simple a la tesis de Burry

Según Burry, Palantir estaría utilizando la técnica conocida como “channel stuffing”, es decir, un reconocimiento de ingresos “agresivo” y “creativo” que puede hacer que la empresa reporte resultados más altos de lo que realmente son. Uno de los “síntomas” de esta práctica es que las cuentas por cobrar crecen más rápido que los ingresos. De hecho, en el caso de Palantir, las cuentas por cobrar han crecido más rápido que los ingresos en 9 de los últimos 12 trimestres. En el periodo analizado, las cuentas por cobrar aumentaron veinte veces, mientras que los ingresos solo se multiplicaron por seis, y los días de ventas pendientes pasaron de 20 a 67 días.

Sin embargo, más allá del análisis financiero de una empresa, un analista también debería tener entre sus herramientas la “navaja de Occam”. El análisis de Burry solo demuestra que el ciclo de cobro se está alargando, lo cual es negativo en sí mismo, pero no indica necesariamente un deterioro en la condición de la empresa. Palantir está creciendo rápidamente y sus contratos son grandes y complejos. Todo sugiere que la empresa simplemente está creciendo más rápido de lo que puede integrar sus soluciones con nuevos clientes, lo que apunta más a una abundancia de demanda que a un colapso inminente. La estructura de flujo de caja de Palantir puede parecerse más a la de contratistas de defensa que a la de una empresa tecnológica típica.

En última instancia, la tesis de Michael Burry podría resultar correcta, pero las pruebas presentadas hasta ahora no son suficientes para confirmarla.