Desde finales de 2022, tanto Europa como Estados Unidos han registrado rentabilidades muy similares en términos acumulados, algo llamativo si se tiene en cuenta que durante más de una década las bolsas europeas quedaron rezagadas frente a las estadounidenses. Si lo medimos en dólares el MSCI USA ha obtenido en este periodo una rentabilidad del 76%, mientras que el MSCI Europe ha obtenido una rentabilidad del 78%, superando ligeramente la del mercado estadounidense, que se encontraba en pleno auge.

Este cambio supone una ruptura con el periodo comprendido entre 2008 y 2022, cuando Europa quedó sistemáticamente por detrás. Parte del atractivo de la renta variable europea residía en su menor valoración relativa frente a Estados Unidos. Sin embargo, tras varios años de recuperación, surge la duda lógica: ¿siguen siendo atractivas las acciones europeas?

Valoraciones: ya no son una ganga, pero siguen siendo baratas frente a Estados Unidos

Es cierto que las valoraciones en Europa han subido. El ratio precio-beneficio a 12 meses se ha situado por encima de su media histórica, lo que indica que el mercado ya no cotiza con el descuento extremo que mostraba hace unos años.

No obstante, cuando se comparan las acciones europeas con las acciones estadounidenses, la fotografía cambia. En términos relativos, Europa sigue cotizando con un descuento significativo frente a Estados Unidos, incluso superior al promedio histórico. Si se analiza el PER ajustado cíclicamente (Shiller), que se calcula dividiendo el precio actual del índice entre la media de los beneficios reales —es decir, ajustados por inflación— obtenidos durante los últimos diez años, la diferencia es todavía más evidente: las acciones estadounidenses presentan múltiplos muy elevados, mientras que Europa mantiene una valoración sensiblemente inferior.

El potencial está en los beneficios empresariales

Un punto clave para entender la situación actual es la evolución de los beneficios corporativos en Europa. Entre 1970 y 2010, los beneficios siguieron una tendencia de crecimiento sostenido. Sin embargo, tras la crisis financiera global y la crisis de deuda soberana, Europa atravesó una década de estancamiento marcada por el desapalancamiento del sector público y privado. Esto frenó la expansión de los beneficios empresariales.

Hoy el contexto es diferente. Los balances privados están más saneados, el sistema financiero europeo se encuentra mejor capitalizado y la política fiscal ha dejado atrás la austeridad extrema. Todo ello crea un entorno más favorable para que los beneficios retomen una senda de crecimiento.

En 2022 y 2023, los beneficios empresariales europeos superaban el rango que prevaleció durante la década de 2010. Si bien la debilidad cíclica interrumpió la recuperación en 2024 y 2025, ahora se prevé que se reanude a medida que el crecimiento económico se acelere en 2026

De hecho, si los beneficios empresariales vuelven a alinearse con su tendencia histórica, las valoraciones actuales podrían resultar menos exigentes de lo que aparentan a primera vista.

Escenarios posibles

Si se adopta una visión prudente y se asume que las ganancias solo mejoran de forma moderada, el PER ajustado bajaría de forma relevante respecto al nivel actual. En un escenario más optimista, donde los beneficios recuperen plenamente su trayectoria de largo plazo, las valoraciones implícitas serían aún más atractivas.

En ambos casos, la conclusión es similar: la renta variable europea no es simplemente una apuesta de valor frente a Estados Unidos, sino que también incorpora un potencial de recuperación de beneficios que todavía no está completamente reflejado en los precios.

Las bolsas europeas siguen ofreciendo un descuento relevante frente al mercado estadounidense. Más importante aún, existe margen para una mejora estructural en los beneficios empresariales tras una década perdida.

Si ese cambio de régimen macroeconómico se consolida, Europa podría no solo mantener su buen comportamiento relativo, sino también sorprender al alza en términos absolutos.

