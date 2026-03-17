Muchos países se han manifestado abiertamente sobre el conflicto en Oriente Medio. En este escenario, uno de los mayores afectados está sorprendiendo por su estrategia de comunicación y relaciones durante esta guerra abierta entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Ese país no es otro que China, que a pesar de ser uno de los más perjudicados por las disrupciones en la cadena de suministro de petróleo y gas natural, ha optado por una reacción de calma y prudencia.

En medio de toda esta agitación geopolítica, estaba previsto un encuentro entre los líderes de Estados Unidos y China. Sin embargo, con todo el ajetreo y la inestabilidad, la cumbre ha sido retrasada. ¿Qué ha pasado? ¿Es esto un empeoramiento de las relaciones entre ambos países?

Trump aplaza su cumbre con Xi Jinping y reabre la incertidumbre en la relación entre Estados Unidos y China

La decisión de Donald Trump de retrasar aproximadamente su encuentro con Xi Jinping ha sacudido el tablero diplomático. El presidente estadounidense ha justificado el aplazamiento por la necesidad de permanecer en Washington para supervisar las operaciones militares en la guerra contra Irán, que ya entra en su tercera semana.

Según Bloomberg, el movimiento, lejos de interpretarse como un revés en Pekín, ha sido recibido como un alivio táctico. Esta decisión podría reforzar la tesis de algunos analistas, en donde insinuaban que la intención de Estados Unidos era llevar a cabo una operación militar mucho más rápida, sin esperar una respuesta tan firme como la que ha mostrado Irán. A pesar de las bajas importantes en su cadena de mando, el país ha demostrado una resiliencia y una capacidad organizativa sorprendentes.

Un respiro inesperado para China

Lejos de interpretarse como una ruptura de relaciones, el aplazamiento se ha visto en China como un respiro que ofrece un margen adicional para afinar la estrategia de ambos países respecto al conflicto y a las relaciones comerciales.

El periodo de preparación era demasiado corto, la guerra en Irán amenazaba con generar momentos incómodos durante la cumbre y Pekín percibía que Washington no estaba preparando adecuadamente el encuentro.

El retraso permite a Xi Jinping recalibrar su estrategia y evitar un escenario diplomático desfavorable. Aun así, introduce una nueva dosis de incertidumbre en una relación que apenas había logrado cierta estabilización desde octubre.

Se rompe el impulso diplomático diseñado para 2026

El encuentro formaba parte de un plan más amplio que contemplaba cuatro reuniones entre los líderes de las dos mayores economías del mundo a lo largo de 2026.

El objetivo era consolidar mejorar las relaciones tras años de tensiones comerciales, evitar escaladas accidentales y mantener un canal de comunicación estable.

El aplazamiento rompe ese ritmo y abre dudas sobre si Trump podrá viajar a China mientras Estados Unidos está implicado en un conflicto abierto en Oriente Medio.

La cautela china ante la guerra en Irán

Ante la relevancia estratégica de Oriente Medio para China, la postura de Pekín ha sido sorprendentemente prudente.

Es llamativa la diferencia en la comunicación entre territorios: mientras Estados Unidos responde de manera directa y beligerante, y Europa empieza a exhibir músculo militar enviando recursos a la zona, Xi Jinping no ha realizado declaraciones públicas tras la muerte del líder supremo iraní, Ali Khamenei, ni sobre la elección de su hijo como sucesor. En su lugar, China envió al viceministro Miao Deyu a presentar condolencias, un gesto mucho más discreto que en crisis anteriores.

Y no es casualidad. Esta región es crítica para la economía china:

alrededor del 40% del petróleo que atraviesa el Estrecho de Ormuz tiene como destino China,

y el 57% del crudo que China importa por vía marítima procede de Oriente Medio.

La dependencia es enorme. Esto convierte a China en un actor extremadamente vulnerable ante cualquier tensión en el Golfo Pérsico. Aunque no participe en el conflicto, la inseguridad en las rutas comerciales afecta directamente a su economía.

Acciones preventivas ante el conflicto

En los últimos días, la economía china no ha sido ajena al conflicto. El pasado 5 de marzo, apenas cinco días después del inicio de la guerra, China anunció restricciones a la exportación de combustibles. El Gobierno ordenó a sus mayores refinerías suspender inmediatamente las exportaciones de diésel y gasolina y renegociar contratos ya acordados.

El impacto ha sido notable, ya que China es el tercer mayor exportador de combustibles marítimos de Asia, solo por detrás de Corea del Sur y Singapur. Aunque muchos lo olvidan, China es un gran refinador, no un gran productor.

La decisión responde a varios objetivos: proteger el mercado doméstico ante un shock de oferta, evitar subidas internas de precios que puedan generar tensiones sociales, mantener reservas estratégicas en un momento de incertidumbre y reducir la dependencia de importaciones del Golfo.

La guerra en Irán afecta a la diplomacia global

El aplazamiento de la cumbre refleja un patrón más amplio: la guerra en Irán está alterando la agenda diplomática mundial. China se mueve con extrema cautela para proteger sus intereses en Oriente Medio, mientras Estados Unidos absorbe el coste político y militar del conflicto. La relación bilateral, que intentaba recuperar estabilidad, vuelve a entrar en terreno incierto.

La geopolítica energética y militar vuelve a imponerse sobre la agenda económica, y el margen de maniobra de ambas potencias se estrecha a medida que el conflicto se prolonga.