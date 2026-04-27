Hoy, lunes 27 de abril, nos adentramos en una de las semanas con mayor impacto bursátil del año.

Rompiendo con la dinámica de los últimos 59 días (los que han transcurrido desde el inicio del conflicto en Oriente Medio), volvemos a un escenario donde las bolsas se moverán más por datos empresariales y económicos que por titulares geopolíticos.

La situación entre Irán y Estados Unidos sigue en un punto delicado. Tras días de tensiones y avances diplomáticos intermitentes, no parece que vaya a producirse un progreso significativo esta semana. El mercado internacional, que ha recuperado buena parte de las pérdidas originadas durante el conflicto, parece haber descontado un escenario de resolución tranquila, sin un choque militar directo entre ambas naciones tras la extensión del alto el fuego.

Con este telón de fondo, la atención inversora se centrará en:

resultados empresariales,

ruedas de prensa de bancos centrales,

datos macroeconómicos clave,

Todo esto, permitirá evaluar la salud de la economía global y el impacto del shock energético en cada región.

Los resultados empresariales marcarán la semana

Esta no es una semana para perderse. Un 36 % de las compañías del S&P 500 presenta resultados trimestrales, y no son unos resultados cualquiera, serán los primeros en reflejar el impacto inicial del conflicto en Oriente Medio en cada sector y geografía.

Habrá resultados para todo tipo de inversores:

Gigantes tecnológicos como Microsoft o Meta.

Compañías defensivas como Coca‑Cola.

Otros referentes sectoriales como Airbus, Visa, Eli Lilly o Exxon.

Si tienes acciones en cartera, es muy probable que alguna de tus compañías publique resultados esta semana.

El día más relevante para los mercados financieros será el jueves, cuando presentan cuatro de las Siete Magníficas, y en concreto, cuatro de las empresas que más gastan en inversión en inteligencia artificial del mundo.

Uno de los focos clave será la actualización del CAPEX. Este dato refleja cuánto gastan las compañías en capacidad de cómputo, desarrollo de modelos, espacio en centros de datos, chips y tarjetas de aceleración para IA. Por lo tanto, es el termómetro perfecto para medir la velocidad a la que aumenta la “burbuja de la IA”, y las exigencia inversora con respecto a este gasto.

Unos meses atrás, en la última temporada de resultados, este punto fue decisivo. Compañías como Microsoft o Amazon presentaron buenos resultados, pero fueron castigadas por el aumento exponencial del gasto en IA. Si esta semana vuelven a revisarse al alza las estimaciones de CAPEX, Microsoft, Meta, Alphabet o Amazon podrían sufrir correcciones.

España: Más del 30% del Ibex 35 publica resultados

Para aquellos inversores con interés en compañías nacionales, también se presenta una semana especialmente intensa, más del 34% de las empresas del Ibex 35 publicarán sus resultados del primer trimestre.

La atención del mercado se centrará principalmente en Banco Santander y BBVA, cuyos resultados permitirán evaluar el estado real del sector bancario español tras la mala acogida de las cifras de Bankinter.

Será clave determinar si los grandes bancos muestran un crecimiento suficiente como para justificar los elevados múltiplos a los que cotiza actualmente el sector, o si, por el contrario, podríamos ver tomas de beneficios y rotación sectorial tras las fuertes subidas acumuladas en 2025.

El otro gran foco será Repsol, donde los inversores analizarán si los resultados están a la altura de las expectativas y si la compañía ha sabido capitalizar la reciente subida del precio del crudo. En este escenario, será determinante comprobar si las cifras superan o no el consenso, especialmente después de lo observado la semana pasada con su homóloga italiana ENI, cuyos resultados, pese a las expectativas, no lograron sorprender al mercado.

Esto deja claro que superar previsiones no está garantizado, y que cualquier desviación frente a las estimaciones de los analistas podría traducirse en caídas en la cotización.

Bancos Centrales: ¿qué se espera de la FED y el BCE?

El otro gran catalizador de subidas o bajadas para los mercados financieros serán las intervenciones de los bancos centrales. Conviene recordar que la principal amenaza para las bolsas durante el conflicto fue el riesgo de subidas de tipos de interés ante el repunte de la inflación provocado por el shock energético. Cada vez que el mercado interpretaba que los bancos centrales podían endurecer su postura, las bolsas reaccionaban con caídas.

En este escenario, las declaraciones de la Fed y del BCE serán clave para evaluar si hay cambios en las expectativas de recortes o si, por el contrario, podría contemplarse algún tipo de subida que condicione el crecimiento.

Agenda de bancos centrales

Martes: Banco de Japón

Miércoles: Reserva Federal (Fed) y Banco de Inglaterra

Jueves: Banco Central Europeo (BCE)

Los focos se centrarán especialmente en la reunión del miércoles de la Fed.

Recordemos que no solo son los responsables de la política monetaria de la moneda de reserva mundial, sino que además se encuentran en plena transición política.

La investigación sobre el actual presidente ha concluido, lo que abre la puerta a su sustitución. Esto convierte esta reunión en una de sus últimas intervenciones, por lo que los comentarios sobre la transición de Jerome Powell a Kevin Warsh serán un factor adicional a vigilar, junto con sus perspectivas sobre la política monetaria.

Expectativas actuales

El BCE mantiene la previsión de dos recortes hacia final de año.

La Fed espera mantener tipos planos, con una ligera inclinación hacia un recorte a finales de año.

Durante esta reunión, comentarios que puedan alterar esta perspectiva a caídas adicionales servirán como combustible para la bolsa, mientras que el escenario contrario, podría lastrar los mercados.

Tono dovish → combustible para las bolsas

Tono hawkish → presión bajista inmediata

Datos económicos: otro factor que puede impactar en los mercados financieros

El último gran factor a tener en cuenta esta semana serán los datos macroeconómicos de las principales economías.

Europa

IPC alemán

IPC de la eurozona

Ambos permitirán evaluar hasta qué punto el shock energético ha afectado a la inflación en un continente altamente dependiente de la energía importada.

Estados Unidos

PCE, el indicador de inflación preferido por la Fed

PIB del primer trimestre

Esto refuerza la importancia del jueves como uno de los días más volátiles de la semana.

España

A nivel nacional, también se publicará el PIB el jueves.

Una semana que no te puedes perder

En resumen, esta será una de las semanas más relevantes del año, donde la cartera de los inversores se verá directamente impactada por los resultados de las grandes tecnológicas, las decisiones de política monetaria de los principales bancos centrales, y los datos macroeconómicos que dibujarán el estado real de la economía global tras el conflicto y el shock energético en Oriente Medio. Una semana que marcará el tono de los mercados financieros para el resto del trimestre.

¿Cómo navegar una semana de alta volatilidad? Opciones sobre el SPY como herramienta para operar

Gracias al nuevo producto disponible en XTB, las opciones, los usuarios pueden operar en mercados que se mueven tanto al alza como a la baja, permitiendo multiplicar su poder de inversión con un riesgo siempre limitado al coste de la prima. Este tipo de operativa resulta especialmente útil en instrumentos amplios como el SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY.US), cuyo comportamiento puede verse influido por múltiples factores macroeconómicos y corporativos al mismo tiempo.

Desde un punto de vista operativo, la compra de una opción call permite obtener exposición a escenarios donde el precio del SPY suba, mientras que la compra de una opción put se beneficia de caídas. Esto te permite posicionarte según el escenario que consideres más probable: si crees que el S&P 500 podría verse favorecido por unos resultados empresariales sólidos, un tono más dovish de los bancos centrales o una mejora en los datos macro, una call ofrece exposición a ese entorno. Si, por el contrario, anticipas correcciones por tensiones geopolíticas, sorpresas negativas en beneficios o señales de desaceleración económica, una put permite capturar ese movimiento. En ambos casos, el riesgo máximo queda limitado a la prima pagada.

Opción Call

Opción Put