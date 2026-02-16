A lo largo de los diferentes ciclos económicos, los mercados han reaccionado a distintos catalizadores: decisiones de la Reserva Federal, cambios en los tipos de interés, inflación, tensiones geopolíticas o aranceles. Cada etapa ha tenido su narrativa dominante.

Pero en 2026, un nuevo protagonista ha entrado en escena con una fuerza que pocos anticipaban: la inteligencia artificial. Ya no hablamos solo de empresas que invierten en IA, sino de sectores enteros que empiezan a temer ser sustituidos por ella. ¿Quiénes son las víctimas de esta nueva ola y podrían seguir cayendo?

El boom de la IA: del entusiasmo al miedo

Durante los primeros compases del boom de la IA, los inversores estaban dispuestos a financiar cualquier proyecto que mencionara la palabra “inteligencia artificial”. El miedo a quedarse fuera del próximo gran ciclo tecnológico justificaba casi cualquier gasto.

Pero esa fase ha terminado.

Ahora los inversores exigen inversiones con impacto real, retornos medibles, y modelos de negocio que puedan sobrevivir a la disrupción. En este nuevo contexto, no solo caen las empresas que no invierten en IA, sino también aquellas cuyos sectores podrían ser sustituidos por ella. Y en las últimas semanas hemos visto cómo esta ola inicial de pánico en el software se ha convertido en un auténtico tsunami que ya afecta a finanzas, real estate y logística.



El “SaaSapocalipsis”: la primera señal de advertencia

Todo comenzó con la huida masiva del sector SaaS. A principios de mes, los grandes nombres del software sufrieron caídas abruptas tras el lanzamiento de un nuevo modelo de Anthropic que, según los analistas, podría realizar muchas de las funciones que hoy ofrecen estas plataformas.

A esto se sumó la rotación de capital desde las grandes tecnológicas hacia valores más pequeños, lo que amplificó las caídas.

El resultado ha sido devastador:

El sector SaaS es, con diferencia, uno de los peores de 2026, acumulando un desplome del 26%. Entre los valores más castigados, se encuentran:

AppLovin: ‑42%

Workday: ‑32%

Salesforce: ‑28%

Adobe: ‑24%

Palantir: ‑26%

La IA sigue siendo un viento en contra para el sector. Antes de comprar las caídas, el mercado quiere ver si la tecnología realmente sustituirá parte del software actual o si las empresas serán capaces de adaptarse.

La banca también cae arrastrada por la IA

El siguiente en la lista fue el sector financiero. Desde bancos hasta aseguradoras, la presión fue generalizada.

El caso más llamativo fue el de Charles Schwab, que llegó a caer un 13% tras anunciarse una herramienta de IA para gestión de patrimonio que podría reducir la necesidad de asesores humanos.

El índice de instituciones financieras y brókers cae casi un 5% en lo que va de año, con un protagonista especialmente negativo: Robinhood, que acumula un desplome cercano al 30%.

La lógica detrás de estas caídas es clara: si la IA puede automatizar asesoramiento, análisis de riesgo, gestión de carteras o atención al cliente, el sector financiero podría ver reducida su necesidad de personal y, por tanto, su estructura actual.

El real estate, otra víctima inesperada

Tras el software y las financieras, llegó el turno del real estate. A primera vista, parece un sector sin relación directa con la IA. Pero la tecnología no discrimina: cualquier actividad que pueda optimizarse o reducir costes se convierte en un objetivo.

El índice de real estate del S&P cae un 20%, con compañías como:

CBRE: ‑20%

CoStar Group: ‑33%

¿La razón? Si las empresas reducen plantilla gracias a la IA, necesitarán menos oficinas. Menos oficinas significa menos demanda de alquiler, menos transacciones y menos ingresos para el sector

La logística también tiembla: camiones amenazados por IA

La disrupción no se ha limitado a sectores tradicionales. La logística industrial también ha sufrido un golpe inesperado.

Una empresa llamada Algorhythm Holdings anunció una herramienta de IA capaz de aumentar la carga transportada entre un 300% y un 400% sin aumentar el número de empleados.

La reacción fue inmediata:

El índice de camiones del Russell 3000 cayó un 6,6%.

C.H. Robinson perdió más del 15%.

RXO se desplomó más del 20%.

El mercado teme que la IA pueda optimizar rutas, cargas y operaciones hasta el punto de reducir la necesidad de flotas completas o personal logístico.

¿Será este el fin de estas compañías?

Los movimientos recientes han encendido todas las alarmas. A partir de ahora, los inversores deberán analizar no solo cómo la IA puede beneficiar a una empresa, sino si esa empresa será capaz de capitalizar esos beneficios o si, por el contrario, será expulsada de su propio mercado.

La IA siempre ha sido una fuerza disruptiva, pero ahora empieza a amenazar directamente la supervivencia de sectores enteros.

Aun así, no todos los jugadores desaparecerán. Las compañías con capital suficiente, capacidad de adaptación y poder de negociación podrán incorporar la IA a su modelo de negocio y seguir creciendo.

La clave ya no es la cuota de mercado actual, sino la capacidad de absorber disrupción y transformarla en ventaja competitiva. Y aunque esta situación parezca catastrófica, la historia demuestra que cada disrupción tecnológica ha eliminado a algunos jugadores… pero también ha creado oportunidades extraordinarias para quienes supieron anticiparse.

