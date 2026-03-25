OpenAI, uno de los principales representantes y símbolos de la revolución de la IA, puso su modelo de generación de vídeo, Sora, a disposición del público hace unos seis meses. El modelo, como muchos pensaban, era revolucionario: incluso observadores atentos eran a menudo “engañados” por el material que generaba. Muchos lo vieron como el inicio de un periodo difícil, si no el final, para el cine “convencional” y muchas industrias mediáticas. Sin embargo, ayer OpenAI anunció que la popular aplicación llega a su fin. ¿Qué salió mal y quién podría beneficiarse?

OpenAI cancela Sora y amplía las dudas sobre su modelo de negocio

Los detalles y las razones reales detrás de la decisión de OpenAI no se conocen. La opinión predominante entre periodistas y muchos analistas del sector LLM parece ser que el modelo simplemente era demasiado poco rentable y/o no lo suficientemente eficaz, y que la empresa se encuentra en un punto en el que la capacidad de cómputo y los recursos financieros y humanos se necesitan mucho más en otras áreas.

Los recursos financieros en cuestión también parecen estar cada vez más limitados. OpenAI es una empresa privada, por lo que no es posible un análisis fiable de sus cuentas; sin embargo, Reuters informa que la compañía está ofreciendo a firmas de crédito privado un retorno del 17,5%. Una tasa tan alta sugiere que la empresa podría estar teniendo serias dificultades para atraer capital, que, conviene recordarlo, sigue consumiendo a un ritmo alarmante.

El cierre de Sora obviamente señala problemas para las empresas centradas en IA, pero ¿quién podría beneficiarse de este cambio de sentimiento? Podrían ser las compañías más “castigadas” en valoración por una revolución que aún no ha llegado, o las empresas capaces de identificar las debilidades de la tecnología. Si el capital y los consumidores se alejan de la IA de vídeo, los mayores beneficiados podrían ser los grandes actores tradicionales que más tenían que perder. Los mejores ejemplos aquí son Disney, Netflix y Paramount.

Fuente: Bloomberg Finance Lp.

¿Cómo impacta el cierre de Sora a Disney, Netflix o Paramount?

Las empresas de medios han sufrido ventas significativas debido a temores sobre la IA y la calidad de sus estrategias a largo plazo. Tras caídas desde máximos recientes en rangos de dos dígitos, podría ser posible un retorno a los límites superiores del rango de consolidación.

Disney, como conglomerado global, no quiso arriesgarse a quedarse fuera de la revolución, incluso si no estaba plenamente convencida de ella. Disney firmó un acuerdo de cooperación con OpenAI, otorgándole una licencia sobre su propiedad intelectual. Sin embargo, al cerrar Sora, OpenAI admite indirectamente que la cooperación con Disney resultó improductiva. El caso de Disney demuestra que incluso con uno de los activos más importantes de los editores tradicionales, propiedad intelectual legalmente adquirida, una iniciativa de vídeo con IA puede fracasar.

Esto podría apoyar las valoraciones de empresas como Netflix o Paramount. La IA amenazaba los modelos “premium” de las plataformas de streaming en varios frentes, pero el fin de Sora significa que el “foso defensivo” del negocio de los grandes distribuidores y productores sigue siendo insuperable para ingenieros y programadores.