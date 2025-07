Las acciones de Acciona caen pese a sus buenos resultados

Las acciones de Acciona reaccionan a la presentación de resultados. La compañía ha mostrado una gran solidez operativa y unas cifras positivas respecto al año anterior. No obstante, sus acciones retroceden en la sesión de este martes a pesar de batir todas las expectativas del consenso. ¿Qué hay detrás de los resultados de Acciona? Puntos clave de los resultados de Acciona del primer semestre de 2025 Ventas : 9.231 millones de euros (+5,2% respecto al primer semestre de 2024)

: 9.231 millones de euros (+5,2% respecto al primer semestre de 2024) EBITDA : 1.557 millones de euros (+57,3% respecto al primer semestre de 2024)

: 1.557 millones de euros (+57,3% respecto al primer semestre de 2024) Beneficio neto: 526 millones de euros (+353,3% respecto al primer semestre de 2024) Resultados del primer semestre de 2025 por segmento Energía : 1.469 millones de euros (+10,2% respecto al primer semestre de 2024)

: 1.469 millones de euros (+10,2% respecto al primer semestre de 2024) Infraestructura : 4.098 millones de euros (+8,2% respecto al primer semestre de 2024)

: 4.098 millones de euros (+8,2% respecto al primer semestre de 2024) Nordex: 3.309 millones de euros (-3,7% respecto al primer semestre de 2024) Las ventas de Acciona han alcanzado la cifra de 9.231 millones de euros, entre los que destaca el crecimiento del 10,2% de las ventas del segmento de energía debido principalmente a una mayor facturación de la comercializadora. Además, el segmento de infraestructuras ha crecido un 8,2% respecto al mismo periodo del año anterior. Por otro lado, Nordex ha registrado una desaceleración del -3,7% en sus ventas debido principalmente a la variación en los calendarios de producción y ejecución de los proyectos. No obstante, estos retrasos esperan recuperarse de cara a la segunda mitad del año. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En relación con los resultados EBITDA, el segmento de energía de Acciona destaca con un crecimiento del 116,9% en esta métrica operativa respecto al año anterior y se sitúa en un margen sobre los ingresos del 58%. Este avance se explica principalmente por el impulso provocado por los 443 millones de euros obtenidos con las ventas de sus activos hidráulicos. También destaca el crecimiento del 24% del EBITDA atribuido a Nordex cifrado en 273 millones de euros, de los cuales 118 millones de euros corresponden al EBITDA reportado y 86 a la revisión de provisiones y la estimación de costes de programas de mejora de calidad. Es decir, una corrección contable que ha eliminado provisiones innecesarias (86 millones), lo que ha aumentado el beneficio registrado. El Resultado Antes de Impuestos de Acciona ha alcanzado los 715 millones de euros en el primer semestre, lo que representa un aumento del 251,3% respecto a los 204 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. La empresa ha mejorado significativamente su rentabilidad operativa o ha logrado ingresos extraordinarios. Los gastos financieros se han incrementado en 10 millones de euros, hasta los 242 millones, debido principalmente al mayor coste de la deuda asociada a los tax equity investors, como resultado de la monetización de incentivos fiscales en Estados Unidos durante 2024 por un importe de 260 millones de euros. Aunque puede ser una decisión atractiva para Acciona, esta decisión también añade presión sobre el flujo de caja futuro y exposición a tipos de interés. Por su parte, las diferencias de tipo de cambio generaron un impacto positivo neto de 27 millones de euros, impulsadas principalmente por la evolución del dólar estadounidense. En general, los resultados de Acciona del primer trimestre del año 2025 han sido especialmente positivos para la compañía que ha atravesado un entorno de incertidumbre y volatilidad en el mercado provocado principalmente por la tensión geopolítica y el encarecimiento de las materias primas y la energía. No obstante, Acciona ha mostrado una sólida capacidad operativa y ha mostrado ser capaz de responder ante entornos de incertidumbre, lo que sin duda supone un anuncio positivo para los inversores. Las acciones de Acciona corrigen tras sus resultados Las acciones de Acciona retroceden un 2,6% en la sesión de hoy a pesar del impulso previo a la publicación de sus resultados. El mercado está corrigiendo el valor estimado de las acciones de Acciona y descontando el impacto de los aranceles sobre las compañías y las materias primas. No obstante, los resultados positivos de la compañía pueden actuar como catalizadores para seguir impulsando sus acciones al alza en medio de la tendencia alcista. En el acumulado del año, las acciones de Acciona avanzan un 50,9%, mientras que en el último mes avanzan un 10,4%. A pesar de las correcciones normales en su cotización, se prevé que el valor mantenga su tendencia alcista, apoyado en la solidez que refleja el indicador ADX y la diferencia positiva entre las medias móviles de corto y medio plazo. Actualmente, la acción se sitúa por encima de ambas medias, lo que refuerza la fortaleza de la tendencia y el impulso en el mercado. Fuente: Plataforma de XTB Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.



