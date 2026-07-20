Las acciones de Alibaba registran fuertes avances después de que la compañía presentara una versión preliminar de Qwen3.8 Max, su nuevo modelo de inteligencia artificial, al que define como uno de los más potentes del mercado y solo por detrás de Fable 5, el último gran modelo desarrollado por Anthropic.

Qwen3.8 Max, la nueva IA de Alibaba

El lanzamiento de Alibaba llega apenas unos días después de la irrupción de Kimi K3, el modelo de Moonshot AI que provocó una fuerte corrección en las compañías vinculadas a la inteligencia artificial al reavivar las dudas sobre las elevadas valoraciones del sector y la creciente competencia procedente de China.

Qwen3.8 Max cuenta con 2,4 billones de parámetros, puede procesar texto, imágenes, vídeos y documentos y estará disponible inicialmente para desarrolladores a través de las plataformas de programación de Alibaba. La compañía también ha anunciado su intención de convertirlo próximamente en un modelo open-weight, facilitando su adopción por parte de empresas y desarrolladores.

China acelera la competencia y el mercado apuesta por un entorno "agnóstico" de modelos

El nuevo lanzamiento refuerza la idea de que la inteligencia artificial está entrando en una nueva fase marcada por una competencia mucho mayor entre modelos. Los analistas consideran que las empresas podrían dejar de depender de un único proveedor para utilizar distintos modelos en función del coste, el rendimiento o la tarea a realizar.

Este escenario podría reducir la ventaja competitiva de compañías como OpenAI o Anthropic y desplazar el foco hacia las plataformas capaces de integrar múltiples modelos de inteligencia artificial de forma eficiente.

Además, Alibaba parte con una posición estratégica gracias a su fuerte presencia en servicios en la nube y al reciente acuerdo para integrar su tecnología de inteligencia artificial en Apple Intelligence dentro del mercado chino, lo que podría acelerar la adopción de sus modelos durante los próximos trimestres.