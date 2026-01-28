Las acciones de ASML se disparan. La firma, que llegaba a su presentación de resultados con un alto listón, ha logrado convencer al mercado tras presentar un claro incremento en métricas clave tanto para el cuarto trimestre de 2025 como para el conjunto del año, en el que ha logrado disparar sus ventas más de un 15% gracias al impulso de la inteligencia artificial. Además, ha proyectado un nuevo año de crecimiento y ha anunciado una nueva remuneración para sus accionistas, que podrán beneficiarse de un dividendo de más de 7 euros por título.

ASML bate récords

En concreto, la compañía ha logrado cerrar el año con un beneficio neto atribuido de 9.609 millones de euros, lo que representa un incremento del 26,9% respecto a 2024, gracias a alcanzar unas cifras récord tanto en ventas como en nuevas reservas, las cuales se han visto impulsadas por la fuerte demanda vinculada a la inteligencia artificial. Así, durante el ejercicio completo, las ventas netas de ASML han ascendido a 32.667 millones de euros, un 15,6% más interanual, mientras que las reservas netas de pedidos han alcanzado los 28.035 millones de euros, un 48,3% respecto a 2024.

Solo en el último trimestre del año, es decir, entre octubre y diciembre, ASML ha obtenido un beneficio neto de 2.840 millones de euros, un 33,6% superior al del mismo periodo de 2024 gracias, entre otros factores, al notable aumento del 144% en las reservas frente al mismo periodo de 2024. Además, las ventas trimestrales han logrado aumentar un 29,3%, hasta alcanzar los 9.718 millones.

El CEO de ASML, Christophe Fouquet, ha subrayado que 2025 fue “otro año récord” para la firma, con un margen bruto del 52,8%, y ha destacado la solidez del último trimestre. Además, ha añadido que muchos clientes muestran ahora una visión más optimista del mercado a medio plazo, motivada por unas perspectivas más firmes para la demanda relacionada con la IA. Esto se tradujo, en sus palabras, en “un aumento notable de sus planes de capacidad y en un volumen récord de pedidos”.

ASML prevé seguir aumentando las ventas

Para 2026, ASML prevé otro ejercicio de crecimiento, impulsado por el aumento de las ventas de sistemas de litografía EUV de alta potencia y por el avance del negocio vinculado a la base instalada. ASML estima que sus ventas del primer trimestre de 2026 se situarán entre 8.200 y 8.900 millones de euros. Para el conjunto del 2026, la compañía espera mantener la trayectoria ascendente, con ventas anuales de entre 34.000 y 39.000 millones de euros y un margen bruto del 53%, ligeramente superior al actual, impulsado por el crecimiento del área EUV y del negocio asociado a su base instalada.

Nuevo dividendo

En este escenario, ASML ha anunciado que propondrá un dividendo total de 7,50 euros por acción ordinaria con cargo a 2025, un 17% superior al del año anterior. Además, tras completar recompras de acciones por 7.600 millones de euros dentro de su actual programa de 12.000 millones, ha anunciado un nuevo plan de recompra de igual importe, que se ejecutará hasta el 31 de diciembre de 2028. Paralelamente, el grupo ha anunciado que reforzará su apuesta por la innovación y la ingeniería, optimizando sus estructuras tecnológicas para afrontar el crecimiento previsto en el ecosistema global de semiconductores.

Las acciones de ASML suben un 4,3% intradía tras presentar resultados. Durante 2026 la revalorización acumulada de la firma alcanza el 38,8%, situándose como una de las compañías con mayor incremento bursátil del continente en estos primeros compases del año. En el conjunto de 2025, las acciones de ASML lograron revalorizarse cerca de un 40%.

