Atresmedia ha presentado hoy sus resultados correspondientes a los nueve primeros meses de 2025, en los que, pese a un entorno publicitario adverso, mantiene un sólido liderazgo en audiencia y amplía la diversificación de sus fuentes de ingresos. Tras la presentación, las acciones de Atresmedia han repuntado en el mercado continuo español, desde una apertura cercana al 2%, hasta el incremento actual, que remite al medio punto de subida.

Métricas principales de los resultados de Atresmedia

El grupo Atresmedia ha registrado unos ingresos netos de 696,5 millones de euros, lo que supone una leve caída del 2,3% respecto al mismo periodo de 2024. El Resultado Bruto de Explotación (EBITDA) se ha situado en 90,2 millones, un 22,2% menos que en el ejercicio anterior, mientras que el Resultado de Explotación (EBIT) ha alcanzado 77,1 millones, lo que supone un descenso del 25,2%. El beneficio neto, por su parte, ha sido de 63,5 millones de euros, lo que representa una reducción del 18% interanual.

A 30 de septiembre, Atresmedia sostiene una posición financiera neta positiva de 70,5 millones de euros, reflejando una estructura de balance sólida y capacidad de generación de caja. La empresa prevé cerrar el ejercicio con una posición de efectivo positiva cercana a los 50 millones de euros, incluso tras el pago del dividendo a cuenta previsto para diciembre.

Comportamiento por áreas de negocio

El negocio audiovisual, que incluye televisión, contenido digital, cine y producción, ha alcanzado 643 millones de euros en ingresos netos, impulsado por la fortaleza de Antena 3 y La Sexta. Los ingresos publicitarios audiovisuales se han situado en 529 millones, afectados por la caída del 5,1% del mercado televisivo nacional.

Destaca el aumento de los ingresos no publicitarios, que crecieron un 9,8% hasta 74,1 millones, gracias a la producción y distribución de contenidos, las ventas internacionales, la expansión de Atresplayer y la buena marcha de Atresmedia Cine, responsable del 41% de la taquilla del cine español en 2025.

El negocio de radio también también ha contribuido positivamente, con ingresos netos de 60,3 millones de euros, un 4,5% más que en 2024, superando el crecimiento del mercado (2,3%).

Líder en audiencia

Atresmedia ha consolidado 12 trimestres consecutivos de liderazgo televisivo, con un 25,7% de cuota de audiencia en el tercer trimestre, mientras Antena 3 mantiene un 12,8% de share anual. En el ámbito digital, Atresplayer reafirma su liderazgo con 2,6 millones de visitantes únicos, cerca de 20 millones de horas de vídeo consumidas en septiembre, y más de 17 millones de usuarios registrados, situándose como la principal plataforma audiovisual española.

En el mercado internacional, los canales del grupo suman 58 millones de abonados, un 7% más que hace un año.

Opinión de los analistas de XTB España sobre los resultados de Atresmedia

Pese a la caída del beneficio neto y del EBITDA, los resultados de Atresmedia confirman la resiliencia de su modelo de negocio en un mercado publicitario ralentizado. La diversificación hacia ingresos no publicitarios y su fortaleza en audiencia van a permitir a la cotizada mantener márgenes positivos y una posición financiera saneada de cara al cierre del ejercicio 2025.

A nivel bursátil, en el conjunto del año el precio de las acciones de Atresmedia sube un 16%.

